Multifunkciós tetőtér egy álomotthonban

Az Anna and the Barbies zenekar énekesnője régóta kereste a nyugalmat és az egyensúlyt, amire végül a festői Pilisben bukkant rá családjával. A családi ház tervezése és kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a helyiségekbe a legtöbb természetes fény és friss levegő jusson be.

Forrás: VELUX

A ház koronája, amely a fák lombjai közé repít

Amikor Anna három évvel ezelőtt rátalált a telekre, rögtön tudta, hogy hazaérkezett. A ház minden helyisége világos és légies, a nagy üvegfelületeknek köszönhetően a természet szinte beköltözik a belső terekbe.

„Leültem a telek tetején és egyszerre kinyílt a perspektíva. Tudtam, hogy a teleknek a legmagasabb pontján lesz az, ahol majd a tetőtér lesz.”

A tetőtér egy multifunkcionális hálószobaként funkcionál, amelyben az arany színű fürdőkád mellett a déli fekvésű VELUX tetőtéri ablakok és tetőerkélyek is kulcsszerepet játszanak abban, hogy megteremtsék azt a harmonikus atmoszférát, amely a nyugalomhoz és feltöltődéshez szükséges.

Forrás:VELUX

„Ez nekem a tornaterem, a meditációs terem, itt szoktam jógázni és elmélkedni a világról. Ez tényleg a béke szigete” – mondja Anna.

A kiegészítőkkel lett teljes a tetőtér

Úgy tapasztalja, hogy teljesen más érzés reggel az első napsugarakra felébredni ébresztőóra helyett. A pihentető alváshoz és zavartalan kikapcsolódáshoz ugyanakkor a napelemes működtetésű hővédő-fényzáró könnyű redőnyök, a belső árnyékolók és szúnyoghálók is hozzájárulnak.

Forrás: VELUX

„Nekünk déli fekvésűek a tetőablakaink, rengeteg fényt és meleget engednek be. Mindenképpen kell árnyékolás. Addig be ne költözz, amíg nincsen” – mondja Anna.

A felszerelésük előtt nem gondolta, hogy teljesen kint lehet velük tartani a meleget, a fényt és a bogarakat, de a kiegészítőknek köszönhetően még a kisfia, aki nagyon szereti a sötétet alváshoz is perceken belül álomba szenderül.

Inspiráló és egészséges otthon az egész család számára

„Ha van tetőtered, mindenképp építsd be! Az egy extra tér, a bunker, a biztonság, a magasság, ki ne hagyd” – javasolja mindenkinek, aki még csak gondolkodik a tetőtér beépítésén.