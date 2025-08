Heti szerelmi horoszkóp (augusztus 4-10.) — Az Ikrek ne játsszon a tűzzel, az Oroszlán lassítson

A nyár utolsó hónapja sok változást hozhat a szerelmesek életébe. A héten többeknek kell alaposan átgondolniuk, úgy és azzal akarják folytatni az életüket, akivel most élnek. Nagy a zaj, abból kell kiszűrni a lényeget, sok türelemre és higgadtságra van most szükség ahhoz, hogy meg tudd különböztetni az őszinteséget a vagdalkozástól, akármelyik oldalon állsz most. Lássuk, mit üzen a heti szerelmi horoszkóp a csillagjegyeknek!

Heti szerelmi horoszkóp (augusztus 4-10.)

Forrás: Shutterstock

Kos

Hét elején kissé bizonytalan lehetsz, aztán viszont újra kézbe veszed az irányítást – ez viszont a másikat összezavarhatja. Ne játssz hatalmi játékokat, inkább készülj fel egy őszinte beszélgetésre, amit a hétvége felé érdemes megejteni.

Bika

A világ zaja ellen legjobban egy szeretetteljes kapcsolat nyújt védelmet. Tartsátok szem előtt, hogy a béke most igazi kincs. Pénteken különösen érzékeny lehet mindenki, kerüld a felesleges vitákat – főleg anyagi témában.

Ikrek

Igaz, hogy veszekedés után édes a békülés, de most inkább ne játssz a tűzzel! A hét második felében a diplomatikus hozzáállás segít, főleg csütörtöktől, amikor a Mars belép a Mérlegbe. Innentől különösen érdemes becsomagolni a mondandódat.

Rák

Felzaklathatnak bizonyos helyzetek, melyekben újra átgondolod, kivel és hogyan szeretnél élni. A válasz nem egyértelmű, mert a szív és az ész mást mondhat. Ne siettesd a döntést – adj időt magadnak az összhanghoz.

Oroszlán

Nem kell mindig rohanni. Most inkább lassíts, figyelj befelé, és adj teret a csendnek is. Ezzel megőrizheted a nyugalmad, és a párkapcsolatod békéjét is. Ne engedd, hogy egy harmadik fél beleszóljon a dolgaitokba!

Szűz

Otthoni vásárlás, közös döntések – a hét elejére időzítsd őket! Máskor könnyen elmérgesedhet a helyzet. Fontos, hogy megtaláljátok a közös nevezőt, különben apró dolgokból nagy vita lehet.

Mérleg

A hét eleje eseménytelenül telik, de csütörtöktől izgalmas változások jöhetnek, sőt meglepetésekre is számíthatsz. Ha ismerkedsz, akkor valaki csalódást okozhat, miközben egy másik ember beléphet az életedbe.