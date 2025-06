A parfümöd is megromolhat? Igen – És lehet, hogy már túl késő!

A parfümkivonatok palackozása előtt egy különleges folyamat biztosítja, hogy a parfümök illata akár évekig is ugyanolyan maradjon. Ezt macerációnak nevezik, vagyis egy ideig alkoholban kell állnia, mielőtt eladásra kerülhetne. Ez akár több hétig is eltarthat, amíg az illat a maceráció és az érés során eléri tökéletességét és tartósságát. A parfüm lejárati ideje azonban változó lehet. Tudd meg, melyik illatok veszítik el leghamarabb a varázsukat és hogy hogyan érdemes tárolni a parfümöket, hogy a kedvenc női parfümöd illata sokáig tökéletes maradjon.

Egy parfüm lejárati ideje nagyban függ a tárolástól is.

Forrás: Shutterstock/MarinaMos

Mitől függ a parfüm lejárati ideje?

A trendek alapján úgy tűnik, hogy ma már egyre több nő büszkélkedhet komoly parfümgyűjteménnyel otthon. Még ha napi szinten használjuk őket, egy nagyobb üveg parfüm hosszú ideig kitarthat. Ha nagyobb gyűjteményed van, ritkán fordulhat elő, hogy egy éven belül elfogy egy parfümöd. Sőt, lehet, hogy te is azok közé tartozol, akik amikor a kedvenc illatuk végére érnek, hajlamosak inkább tartogatni az utolsó fújásokat, mintsem elhasználni őket.

De vajon meddig használhatóak biztonságosan ezek az illatok?

Ha most te is elrohantál a pipereszekrényedhez, és áttúrtad a táskád, hogy ellenőrizd parfümjeid lejárati idejét, lehet hogy lesz olyan üveg, amelyen nem is szerepel lejárati dátum, vagy 24 hónap van feltüntetve rajta. De vajon tudod-e, hogy az egyes parfümjeidet mikor vetted? Simán lehet a gyűjteményedben olyan darab, ami akár már két évnél is régebbi. A parfüm fejlődik és változik. Ha egy üvegben évekig állt, akkor pedig nagy eséllyel nem pont olyan lesz az illata, mint amikor megvásároltad.

David Seth Moltz parfümő és alapítója elmondta: „Jogilag általában 24 hónapig mondhatod, hogy egy illat eltartható. A valóságban azonban sokkal tovább is elállhatnak, ha megfelelően tárolják őket. Néhány fejillat, mint például a citrusfélék, elillanhat, vagy az alkohol enyhén acetonos illatot vehet fel – de ezek csak az első 10-20 másodpercben érezhetők permetezés után, és szerintem nem befolyásolják jelentősen az illatot.”