Már nem veszik az emberek a Labubut: a 3D nyomtatott verzió a menő

A Labubu-láz villámsebességgel tarolta le a TikTokot! Az elsőre meghökkentő, különös külsejű plüssfigura igazi státuszszimbólummá nőtte ki magát. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek szívét is meghódította, sőt, még Hollywood legnagyobb sztárjait és a celebvilágot is behálózta. Egy-egy különleges Labubu ára csillagászati lehet: a gyűjtők a limitált szériás darabokért akár dollármilliókat is hajlandóak fizetni. Ma már nem tudunk úgy végigsétálni az utcán, hogy ne jönne velünk szembe tucatnyi Labubu: ott fityegnek a táskákon, kulcscsomókon. Az eredeti figurákkal szinte párhuzamosan megjelentek a hamisítványok is, a Lafufu névre keresztelt másolatok. A Labubu divattrend most pedig új szintre lépett: egyre többen mondanak búcsút az eredeti figurának és készítik el a saját 3D nyomtatott Labubu-változatukat.

Az eredeti plüssfigurák helyett ma már a 3D nyomtatott Labubu az új őrület.

Forrás: Shutterstock

Új őrület: 3D nyomtatott Labubu-figurák

Minden jel arra utal, hogy ma már a 3D nyomtatott Labubu-figurákkal lehet igazán nagyot villantani. Az emberi leleményesség és a trendeket meglovagoló kreativitás hozta létre a Labubu-figurák új őrületét. A rajongói fórumokon egyre több bejegyzés szól arról, hogy a drága, eredeti Labubu helyett sokan inkább a személyre szabott Labubu-figurákat választják. A 3D nyomtatott verziók népszerűsége annyira megugrott, hogy az online piactereken akár már néhány ezer forintért több tucatnyi digitális nyomtatási fájl elérhető, amikkel otthon is elkészíthetjük a saját kis szörnyecskéinket. De akár egyedi kiegészítőket is kinyomtathatunk otthon a már meglévő Labubu-figuráinkhoz: 3D nyomtatóval készített fejpántot, mini autós ülést, ékszereket, mini Labubu-sneakereket, vagy akár menő gamer headsetet is.

A Labubu-őrület úgy tűnik még messze nem ért véget

Az online kreatív piacterek és a 3D-s modellezők világa új korszakot nyitott a gyűjtők számára. A közösségi oldalakon pedig igazi verseny alakult ki, ki tudja a legötletesebb, legmenőbb egyedi Labubut bemutatni. Íme néhány kreatív 3D Labubu-figura ötlet:

Nyerd meg az életed (Squid Game) Labubu

Egy 3D Labubu is lehet szőrös!