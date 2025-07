Idegesít a Labubu-mánia? Volt már rosszabb is! Nézd, mikre kattant rá a világ az elmúlt 100 évben!

Mintha megőrült volna a világ: mostanában mindenhonnan egy fűrész fogú, ijesztően cuki kis lény, a Labubu vigyorog rád. A vitrinek sorban töltődnek meg ezekkel a plüssszörnyekkel, hogy egyszer majd sok ezer valutért keressenek gazdát. Valakinek csak simán státuszszimbólum, és a fülén is lóg már kettő, hogy lássák, ő megteheti. Már meg sem lepődsz, ha valaki nyolcvanat gyűjtött be belőlük. Ám nem most őrült meg először az emberiség. A kollektív mániáink mindig is látványosak, érthetetlenek és visszanézve egészen szórakoztatóak voltak. Lássuk, melyek voltak a legnagyobb közös pszichózisaink az elmúlt évszázadból!

Most épp a Labubu mánia dübörög. De 100 éve vajon mi hozta lázba az embereket?

Forrás: dpa

1. Yo-yo – az első nagy őrület a Tik-Tok és a Labubu előtt (1920-as évek)

A yo-yo nem csak egy pörgő faizé volt, hanem a két világháború közötti önszórakoztatás kvintesszenciája. Egy egész generáció kedvenc szórakoztatása volt, hogy a „kutyasétaltatós” trükköt gyakorolta szabadidejében. Aki már tudott két trükköt, az a suliudvar királyának érezhette magát.

Anno a yo-yo fábl volt és az volt a menő, aki legalább két trükköt tudott.

Forrás: Shutterstock

2. Hula hopp – a csodakarika, amit imádtak pörgetni az emberek (1958)

Valójában „Hula Hoop” volt ennek az eredeti neve, ami a hula nevű hawaii eredetű táncból jött, de nálunk a címben is szemléltetett átírás terjedt el. Amikor Amerikában bedobták ezt a karikát a köztudatba, nem volt olyan ember, aki ne akarta volna pörgetni a csípőjén. Talán csak a csípőficamosoknak nem jutott belőle. Egymilliárd darab kelt el, amivel a Wham-O játékgyártó cég egyetlen év alatt agyon kereste magát.

Mi az? Szénes és pörög-fofog? Hát a Hula Hoop

Forrás: Shutterstock

3. Pet Rock – a marketing abszolút győzelme (1975)

Gary Dahl megunta, hogy mindenki macskát, kutyát, hörcsögöt akar, ezért megalkotta a Pet Rockot – egy kődarabot, amit kartondobozban, aminek lehetett szemet ragasztani. Valószínűleg a szülőknek is elege volt a pisilő-kakiló, mindent összerágó élő állatokból, mert nagyon jól fogyott a termék. A dobozban némi szalma, egy darab kő és egy pár szem volt megtalálható. Ja és egy használati utasítás is járt mellé, amiben kemelte a termék előnyeit: "nem kell levinni sétálni, nem kell etetni, hidegnek és melegnek is ellenáll".