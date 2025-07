Már több mint egy hónap telt el a 260 ember halálát okozó repülőgép-szerencsétlenség óta, de továbbra is rengeteg a kérdőjel az Air India tragédiájával kapcsolatban. Arra azonban egyre több jel utal, hogy a gép lezuhanását a rangidős pilóta Sumeet Sabharwal okozhatta szándékosan. A 8200 órányi repülési tapasztalattal rendelkező Sumeet a gyanú szerint öngyilkosságot tervezett és magáva vitte a halálba az Air India utasait is. Most kiderült, hogy mit tett a felszállás előtt a pilóta, és mik voltak az utolsó szavai a földön.

Air India tragédiája: 260 ember halálát okozhatta a pilóta

Forrás: Profimedia

Az Air India tragédiáját emberi mulasztás okozhatta

A legfrissebb jelentések szerint emberi mulasztás következtében zuhanhatott le az Angliába tartó Air India június 12-én. A Mirror információ szerint a rangidő pilóta Sumeet, a két üzemanyag-kapcsolót „Run“ állásból „Cutoff” helyzetbe állította, ez néhány másodperccel később üzemanyaghiányt eredményezett a futóműben. Erre utalnak a fekete dobozból kinyert hangfelvételek is, amelyeken hallható, hogy a másodpilóta megkérdezi Sumeettől, hogy ő állította-e át a kapcsolókat, azonban a férfi letagadta ezt. Ezen kívül Sumat a gép futóművét sem vonta be, azonban azt még nem lehet 100% bizonyossággal kimondani, hogy szándékosan tette-e, vagy csak szerencsétlen mulasztások történtek, amelyek végzetes következményekkel jártak.

A pilóta ígéretet tett az apjának, de nem tudta betartani

A lap arról is írt, hogy Sumeet Sabharwal a felszállás előtt néhány órával meglátogatta az édesapját, hogy elbúcsúzzon tőle, közben pedig beszélt az idős férfi testőrével is, aki szerint a pilóta furcsán viselkedett az indulás előtt.

Oda jött hozzám, és azt mondta: "Hogy van, Mr. Lokhande? Kérem vigyázz édesapámra, hamarosan visszajövök!" Elmosolyodott és elment. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi szomorúságot és fájdalmat cipelt magában.

- nyilatkozta a testőr a Mirrornak. A férfi szerint Sumet viselkedése furcsa volt, de nem nyugtalanító, és nem érezte úgy, hogy egy öngyilkosságra készülő férfivel beszélgetett volna az előbb. Hasonló véleményen volt Maharashtra állam törvényhozó testületének egyik tagja Dilip Mama Lande is, aki közeli kapcsolatot ápolt az elhunyt pilótával.

Néhány nappal a baleset előtt ígéretet tett rá az apjának, hogy szünetet fog tartani a munkában, és több időt fog vele tölteni. Ez azonban már sosem következik be.

- zárta sorait a családi barát.