BIZTONSÁGOS ÉS SOKOLDALÚ TERMÉSZETES FÉNYVÉDELEM ÉS BŐRÁPOLÁS NYÁRRA – A BIOKOZMETIKUMOK RENESZÁNSZA!

A kémiai fényvédők molekulái „széttörnek” a napfény hatására, nagy energiájú szabadgyökökké alakulhatnak és ezek „kimeríthetik” a bőr antioxidáns-kapacitását. Ezáltal az ún. bőröregedési folyamatok felgyorsulhatnak.

Habár a kémiai fényvédők nem hagynak nyomot a bőrön és a fizikai fényvédőkhöz képest picit tovább is tart a védelmük, az ismert információk miatt mindenképpen megfontoltan szabad csak kémiai fényvédőt vásárolni főleg a gyerekek és érzékeny bőrűek részére. A BIOLA fejlesztőcsapata a kezdetek óta minden esetben kerüli a kockázatosabb kozmetikai összetevőket, ennek alapján bátran állítjuk, hogy az általunk gyártott fényvédők egyikében sincs oda nem illő vegyi összetevő! Sőt, kifejezetten úgy alkottuk meg őket, hogy komplexen védenek, ápolnak és regenerálják is a bőrt a szépítő, nyugtató növényi hatóanyagoknak köszönhetően! Ezzel át is evezünk a természetes, biztonságos fényvédelem témakörére.

A FIZIKAI FÉNYVÉDŐK HASZNÁLATA BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ!

Az általunk forgalmazott naptejek mindegyike ebbe a kategóriába tartozik, tehát fizikai, ásványi anyagokkal azonnal kifejtik a hatásukat, a bőr felszínén maradnak, tükörként verik vissza az UVA/UVB sugárzást, azaz nem szívódnak fel a bőrben! Fontos, hogy teljeskörű védelemre terveztük fényvédőinket: az UV-A és az UV-B sugárzás ellen is védelmet nyújtanak. A BIOLA fényvédőinek hatékonyságát és megbízhatóságát bőrgyógyászati tesztek is igazolják! A BIOLA vízlepergető, titán-dioxid szemcséket tartalmazó fényvédőit úgy terveztük meg, hogy felkenés után a vízben úszva, játszva is 2-3 órán keresztül biztonságosan a napon lehetünk - utána ismételni kell a krémezést. Sőt, BB krémként még korrigálják a bőr színegyenetlenségeit, azaz számos vásárló tapasztalata alapján még alapozóként is beváltak, mivel vas-oxiddal, céklalével, fekete málnalével színezettek is, így nem hagynak fehér, púderes réteget a bőrön.