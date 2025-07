Kristie Overstreet szexterapeuta szerint, ha szingliként önkielégítés közben az exedre gondolsz, az teljesen egészséges. Azt mondja, ez még akkor sem jelent gondot, ha kapcsolatban élsz. Különleges izgalmat kelthet, ha olyan szexuális élményekre gondolsz maszturbálás közben, amik régebben örömet okoztak, de mostani párod esetleg nem szereti azokat.

Maszturbálás: nem jelent gondot, ha az exedről ábrándozol

Forrás: Shutterstock

Maszturbálás: valakinek jobb, mint a szex

Egy friss kutatás arra is rámutatott, hogy többen szeretnek magukkal játszadozni, mint szexelni. A nők 26, míg a férfiak 31%-a állította ezt. Ez azért is lehet, mert saját testünket jobban ismerjük, jobban kontrollálhatjuk a mozdulatainkat, a nyomáserősséget vagy a ritmust. Azonban, ha megfelelően kommunikálod a partnerednek a vágyaidat, és irányítod őt az ágyban, akkor a szex is ugyanolyan örömet okozhat.

Egy korábbi svéd tanulmány szerint a nők átlagosan 9-szer nyúlnak magukhoz egy hónap alatt, ami azt jelenti, hogy körülbelül hetente kétszer végeznek önkielégítést. Ha azonban túl erős mozdulatokkal és nagyon gyakran kényeztjük magunkat, az csökkentheti a nemi szervek érzékenységét.

Tévhitek

A maszturbációval kapcsolatban számos tévhit keringett évtizedekig, például, hogy megvakulhatsz tőle, vagy mentális betegségeket okozhat, esetleg le is bénulhatunk. Ezeken persze ma már jókat mosolygunk.

A jótékony hatások

Orvosilag igazolt jótékony hatásai vannak az önkielégítésnek, például csökkenti a stresszt, javítja az alvás minőségét, fejleszti a koncentrációt. Egy 2016-os és egy 2019-es tanulmány is igazolta, hogy a maszturbáció javíthatja a nőknél a szavak felidézését. Az is igaz, hogy hangulatjavító, fájdalomcsökkentő, megelőzi a depressziót és a szorongást, valamint felturbózhatja a szexuális életet.

Szóval, a szakemberek szerint, ha úgy érzed, hogy kicsit magadra koncentrálnál, csak jót teszel, és az sem jelenthet gondot, ha közben egy régi szép emléket is felidézel közben.