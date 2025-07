Melyik csillagjeggyel érdemes egyéjszakás kalandba bonyolódni, és melyikkel SOHA?

Egy gyors flört, egy elszabadult éjszaka, vagy csak egy jó sztori a barátnőidnek? A horoszkópod (és az övé) sokkal többet elárul, mint hinnéd – különösen akkor, ha nem egy életre, csak egy éjszakára tervezel. Mert valljuk be: nem mindig tervezünk hosszú távra, és néha ezzel nincs is semmi baj. A csillagjegyek temperamentuma, első benyomása és intenzitása rengeteget számít, ha egyetlen estére szól a történet. Most megmutatjuk, kivel lesz tüzes a flört és ki az, akit inkább felejts el.

Kérdezd meg a csillagjegyét, hogy megtudd, megéri-e belebonyolódni egy egyéjszakás kalandba

Forrás: Shutterstock

Ilyenek a csillagjegyek, ha csak egy egyéjszakás kaland sodor össze velük

Mert néha pontosan tudni akarjuk, kivel érdemes elengedni magunkat egy hajnalig tartó buli után – és kivel jobb csak kedvesen mosolyogni a pultnál. A spontaneitás izgalmas, de nem árt, ha közben a csillagokat is figyeljük (legalább átvitt értelemben). Most megmutatjuk, melyik jegy lehet a legjobb választás egy tüzes, gondtalan kalandra, és kivel húzd inkább meg a határt inkább a barátságnál.

1. kategória – „Azonnali szikra, nulla dráma”

Ők azok, akikkel garantált az izgalom, és másnap sem kapsz tőlük nyolc hosszú üzenetet a kapcsolat jövőjéről.

Kos – Szenvedélyes, magabiztos és nem vacakol. Ha tetszel neki, tudni fogod, és ha már benne vagytok, nem lesz megállás – szó szerint.

Ikrek – Ő a flört koronázatlan királya/királynője. Egy percre sem unalmas, és olyan dumája van, hogy közben elfelejted, hol vagy. Tökéletes partner egy spontán, nevetéssel teli éjszakára.

Nyilas – Laza, szabadságimádó és messziről kerüli a kötöttségeket. Nála a szenvedély nem keveredik elvárásokkal, pont, amire szükséged van.

2. kategória – „Túl mély, túl gyorsan”

Velük óvatosan, mert náluk egy forró este után már jönne a „beszéljünk az érzéseinkről”.

Rák – Még el sem kezdődött, de ő már látja a közös reggelit, a gyerekek nevét és az anyukád telefonszámát. Cuki? Igen. Egy estére? Inkább ne.

Halak – Romantikus álmodozó, aki még a szenvedély közepén is azt érzi, hogy „ez több ennél”. Ha nem akarod összetörni valaki szívét, válassz mást.

Skorpió – Izzó tekintet, mágneses vonzerő, érzéki energia… és utána? Dráma, féltékenység, és egy kis érzelmi zsarolás sem kizárt.