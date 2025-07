Mi az a "gut reset" diéta? Tényleg újraéledhetsz tőle?

Van az úgy, hogy az ember fáradt, puffadt, levert és ilyenkor nem egy wellness hétvége ugrik be neki elsőre, hanem a TikTok, ahonnan gyors megoldást remél. Ahol most épp egy új trend hódít: a „gut reset” diéta, vagyis a bélrendszer „újraindítása”. A felhasználók azt ígérik, hogy ettől a diétától nemcsak a hasad lesz laposabb, hanem energikusabb is leszel. Jobb lesz a közérzeted, sőt, a bőröd is ragyogni fog. Hát persze, és még lottót is nyersz mellé? Utánajártunk!

A gut reset diéta megmenthet a szorult, puffadt helyzetekből.

Forrás: Shutterstock

„Gut reset” diéta: újraindítani a bélrendszered, mint egy fáradt telefont?

Hihtetlen, de a #gutreset hashtag már több mint 300 millió megtekintésnél jár a TikTokon. A tartalomgyártók bonyolult elméleteket osztanak meg a bélflóráról, fermentált ételeket mutogatnak, vagy 3 napos reset diétákat propagálnak, ahol az első 24 órában kb. csak meleg vizet és jógalégzést kapsz. Vagy káposztalevest. De abból sokat.

A népszerű receptek közt ott a csontleves, a kimchi, a savanyú káposzta, a görög joghurt és a mindenható kombucha. Kiegészítve minimum egy 2 napos digitális detoxszal, amikor elvileg nemcsak a bélrendszered, hanem az életed is újraindul.

A Cleveland Clinic, az egyik legelismertebb amerikai egészségügyi intézmény szerint a „gut reset” önmagában nem orvosi fogalom, de valóban van értelme időnként tehermentesíteni az emésztőrendszert.

Ez persze nem azt jelenti, hogy három napig csak céklalevet szabad inni.

Sokszor a feldolgozott ételek, a cukor és az alkohol okozzák, hogy „fáradtnak” érezzük magunkat – nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is. Ha ezekről egy időre lemondunk és helyettük rostban gazdag, fermentált, „jó baktériumos” kajákat eszünk, az valóban segíthet a bélflóra egészségének visszaállításában. De ez inkább életmódváltás, nem „reset”.

Mire figyelj, ha kipróbálnád?

A gyors böjtök vagy extrém „tisztítókúrák” nem ajánlottak orvosi kontroll nélkül – főleg nem olyan embereknek, akiknek már meglévő emésztési problémáik vagy betegségeik vannak.

Ha mégis kipróbálnád, maradj a kíméletesebb verziónál: 2-3 napig csökkentsd az állati zsírokat, a cukrot, igyál több vizet és egyél rostokban gazdag ételeket (zöldségek, zab, magvak, hüvelyesek).

És ne feledd: ha a bélflórádra jó hatással akarsz lenni, ne 72 órára gondolkodj, hanem hosszú távon.