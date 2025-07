A fogorvos már egyetlen pillantásból tudja, milyen piszkos kis játékokat játszol az ágyban

Valószínűleg nem arra gondolsz, amikor beülsz a fogorvosi székbe, hogy most minden intim titokra fény fog derülni. Jobb azonban, ha tudod: a fogorvos nemcsak a fogaid állapotára figyel. A szájüreged ugyanis nem hazudik, és már egy rutinvizsgálat során is nyilvánvalóvá válhatnak a hálószobai szokások nyomai, és az intim egészséged szempontjából releváns tények.

A fogorvosod nem csak a szádba, de az intim titkaidba is belelát.

A fogorvos mindent lát – Piszkos kis titkok a szájpadláson

Nem véletlen, hogy néhány fogorvos nyíltan beszél arról: igenis észreveszik, ha valakinek a közelmúltban orális együttlétben volt része. A torok hátsó részén vagy a szájpadláson megjelenő apró pirosas-lilás foltok – úgynevezett palatális petechiák – árulkodó jelek lehetnek. Ezeket az ismételt fizikai behatás, például a hímtaggal való érintkezés okozza, és akár napokig is láthatóak maradhatnak. Nem kell azonban megijedni, ha a fogorvosod ilyesmit észlel:

Hacsak a páciens nem túl fiatal, vagy nem merül fel a bántalmazás gyanúja, minket őszintén nem érdekel a dolog

- idézi a Daily Mail Brad Podray fogorvost.

Intim titok? Nem a fogorvos előtt!

A fogorvos sajnos (vagy éppen szerencsére?) sokkal többet lát, mint gondolnád. Nemcsak a hálószobai szokásokra, hanem az esetleges nemi betegségek jelenlétére is fény derülhet egy szimpla kontroll során. Tehát a fogorvosod pontosan tudja, hogy volt-e részed az elmúlt időszakban kockázatos vagy védekezés nélküli intim együttlétben.

A nemi betegségek tünetei nagyon sokfélék lehetnek, és nem mindig könnyű észrevenni őket. Van olyan fertőzés, amelyek főleg a szájüregben bukkan fel: például a herpesz kivörösödést és kisebb-nagyobb sebeket okozhat az ajkakon, a szájon vagy annak környékén. A gonorrhoea többnyire duzzadt mandulákkal, fehéres foltokkal jelenik meg a szájban vagy a torok tájékán. Előfordulhat, hogy a nemi betegség miatt égő, fájdalmas érzés alakul ki a szájban, a torokban is. A szifilisz sebeket hagyhat hátra az ajkakon, a nyelven, az ínyen, sőt, akár a szájüreg más részein vagy a torokban is. Az A és C típusú hepatitisz pedig nemcsak az ízérzékelésedre hathat furcsán, de a szájnyálkahártya is begyulladhat miatta. Szóval, ha valami szokatlant tapasztalsz a szádban vagy annak környékén, mindenképp érdemes orvoshoz fordulni!