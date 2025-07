Förtelmes női szokások hancúr közben, amiktől a pasik azonnal 6 órát mutatnak

Oké csajok, ideje levenni a rózsaszín szemüveget! Mert bármennyire is szeretjük azt hinni, hogy mi mindig tudjuk, mitől robban a rakéta a hálószobában, néha bizony mi is padlóig nyomjuk a pedált, de nem a jó értelemben. A pasik ritkán mondják ki, ha valami totál kiábrándító az ágyban, de attól még simán megtörténik, hogy a korábban égnek meredő hangulat (és más is...) hirtelen csak a padlón pihen. Igen, vannak olyan totálisan kiábrándító hálószobai női szokások, amiktől nem beindulnak, hanem szó szerint leállnak a pasik. És ha őszinték vagyunk, ezt ideje lenne kimondani.

Van, hogy azt hisszük, bizonyos női szokások dobnak a pasi libidóján, pedig pont az ellentétest hatást váltjuk ki velük.

Forrás: Shutterstock

Női szokások, amikkel lelombozzuk a pasi-libidót

A hálószoba elvileg a szenvedély és a gyönyör terepe lenne, nem igaz? De van az a pillanat, amikor a pasi nemhogy nem pörög fel, hanem konkrétan hat órát mutat... és nem az időről beszélünk. Bizony, a női szokások között is akadnak olyanok, amik annyira kiábrándítóak, hogy a férfi libidója integetve távozik a jelenetből.

Te ilyen vagy az ágyban?

1. A fadarab-effektus: amikor semmit nem csinálunk

Lehetnénk főszereplők egy forró jelenetben, de helyette statisztálunk. A pasi izzad, koncentrál, próbál örömet okozni, mi meg csak fekszünk ott, mint egy pamlag, se hang, se mozdulat, se lelkesedés. Ha ennyire passzív a műsor, simán bekapcsolhatna egy filmet is, legalább abban van cselekmény.

2. A mesterkélt felnőtt filmes show

Van, amikor túl jól akarjuk csinálni. Műnyögés, erőltetett pózok, színház az egész világ, de legalábbis az ágy. A gond csak az, hogy ha a férfi úgy érzi, kamuból élvezünk, akkor kizökken. És amitől nem hiszi el, hogy jó nekünk, attól ő sem fogja jól érezni magát.

3. Pózváltás-mániás, aki percenként újratervez

A változatosság gyönyörködtet, de ha a ritmust állandóan megszakítjuk azzal, hogy „várj, inkább így… nem, úgy… vagy mégse…”, az pont nem szenvedélyes, hanem zavaró. Nem vagyunk Google Maps, nem kell folyton az „útvonal újratervezés”.

Egy hancúros délután könnyen fulladhat a pasi totális libidó vesztésébe - erről pedig olykor csak te tehetsz!

Forrás: Shutterstock

4. Túl sok szöveg, nulla erotika

Az intim együttlét közbeni beszéd lehet izgató, ha erotikus. De amikor a hancúr közepén felmerül a holnapi menü vagy az elfelejtett villanyszámla, ott nemhogy forróság nincs, de a pasi csak néz, hogy „komolyan, most?” A vágy pillanatok alatt elpárolog.