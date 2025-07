Heidi Klum elmondta, miért pucérkodik a gyerekei előtt: ezért nem lát ebben semmi furcsát

Heidi Klum nem először hívja fel magára a figyelmet merészségével, az elmúlt hetekben több olyan fotót és videót is posztolt, amin félmeztelen látható. A People magazinnak adott exkluzív interjújában a világhírű modell és tévés személyiség kendőzetlenül beszélt arról, miért nem zavarja, ha gyerekei melltartó nélkül látják.

Heidi Klum félmeztelen

Forrás: Instagtam / Heidi Klum

Heid Klum lánya, a 21 éves Leni – Klum és az olasz üzletember, Flavio Briatore lánya – már évek óta követi anyját a divatvilágban. Közösen szerepeltek többek között egy olasz fehérneműmárka kampányaiban is tavasszal, ám sokan ízléstelennek és túl provokatívnak tartották, hogy anya és lánya együtt poózol fehérneműben. Klum azonban nem lát ebben semmi rosszat.

„Sokan mondták, hogy furcsa, hogy anya és lánya együtt szerepel egy ilyen kampányban. De számunkra ez teljesen rendben van – büszke vagyok a lányomra, és ő is jól érzi magát ebben a helyzetben. Ha például a kertben napozom, sokszor nincs rajtam felső. Európai vagyok, így nevelkedtem, a gyerekeim ebben nőttek fel – számukra ez nem furcsa” - mondta.

Már Heidi Klum fia is modellkedik

Heidi négygyermekes édesanya: Leni mellett Henry (19), Johan (18) és Lou (15) is a család tagja, utóbbi három gyermeke a zenész Seallel kötött házasságából született. Az anyaságról hasonlóan őszintén beszél:

„Amikor négy gyereked van, mindig van valaki, akinek szüksége van rád. Te vagy az utolsó a sorban, és ez így van rendjén” – mondja. „Először azért aggódsz, nehogy beugorjanak a medencébe vagy hozzányúljanak a konnektorhoz. Aztán már vezetnek. Aztán jön a szex, a drogok és a rock and roll. Csak remélni tudod, hogy amit beléjük ültettél, az végül kicsírázik, és jó, egészséges emberekké válnak. De mindig aggódsz – és tudom, hogy még nyolcvanévesen is aggódni fogok értük.”

Nemcsak Leni, hanem Henry is elindult a modellkarrier útján – Párizsban debütált a kifutón, majd a rangos NEXT Management modellügynökség is szerződtették. Heidi Klum számára azonban nem csak a külsőségek számítanak:

„Amikor valaki odajön hozzám, és azt mondja: „Most találkoztam a fiaddal, elképesztően kedves és tisztelettudó fiú” – na, attól igazán büszke leszek. Ezt senki nem mondja csak úgy."