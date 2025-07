Szuper hír a játékosoknak: szeptembertől heti kétszer is nyerhetsz a Hatoslottón

A gyorsabb lefolyású játékok iránti igény és a tradíciókhoz való ragaszkodás volt a két legfontosabb szempont, amikor a Hatoslottó megújításáról döntött a Szerencsejáték Zrt. Ennek eredményeként első lépésben augusztus 3-tól megszűnik az öthetes szelvényfeladás lehetősége, így a játékosok abban a hónapban csak egy hétre, azaz mindig a következő sorsolásra tudnak lottószelvényt feladni. Második lépésként a játék heti egyről, heti két sorsolásra tér át, így a megszokott vasárnap mellett, szeptember 4-től csütörtök esténként, 20:45-kor is lesz sorsolás. Ezzel egyfelől a játék dinamikusabbá válik, másrészt pedig többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak.

Szeptembertől heti kétszer is nyerhetsz a Hatoslottón

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Azonnal népszerű lett a Hatoslottó

Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. jogelődje, az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság 1988. október 29-én kísérleti jelleggel vezette be a Hatoslottót. Az új játékra már az első alkalommal 10 millió szelvényt küldtek be a lelkes játékosok. A szervezők ennek ellenére kételkedtek a Hatoslottó sikerében így újabb két hónapot vártak a következő sorsolással. Az 1988 decemberében megtartott sorsolás azonban újabb rekordot és meglepetést hozott. Mintegy 15 millió szelvényt adtak fel és a 15 millió forintos főnyereményt is megnyerte egy játékos.