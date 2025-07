Démonok között: Utolsó rítusok – A befejező rész brutálisabb lesz, mint az eddigiek együttvéve

Szeptember 5-én végre mozikba kerül a Démonok között: Utolsó rítusok és most tényleg utolsó. Nem „Marvel-utolsó”, nem „addig utolsó, amíg még be nem jön egy milliárd dollár” utolsó, hanem igazi, záróakkordos, hőseinket nyugdíjba küldős. Legalábbis most még így mondják.

Démonok között: Utolsó rítusok – Az utolsó démon is lekapcsolja a villanyt?

A film nemcsak a franchise negyedik része, hanem az eddigi legsötétebb történet is. Warrenék - igen, az Ed és Lorraine párosa, akiket meg sem próbálunk már bemutatni, hiszen 2013 óta mindenki ismeri őket - utolsó nagy ügyét meséli el. És ez most tényleg egy megtörtént eseményt vázol fel.

Az „Utolsó rítusok” című rész egy valóban dokumentált esetet dolgoz fel - írja a People magazin.

A film különlegessége nemcsak az, hogy elbúcsúzunk Ed és Lorraine Warren démonvadász házaspárjától, hanem az is, hogy egy valóban megtörtént, durván dokumentált esetet dolgoz fel: a Smurl család démoni zaklatásának történetét.

És ha azt gondoltad, hogy a korábbi részeknél nem lehet durvább, akkor tessék kapaszkodni.

A történet az 1980-as évek Pennsylvaniájában játszódik, ahol Jack és Janet Smurl négy gyermekükkel, valamint Jack idős szüleivel próbáltak csendes, amerikai álomszerű életet élni. Ehelyett kaptak egy kísértetjárta házat, ahol az álmok rémálomba fordultak.

A Smurl család anno azt állította, hogy egy démoni entitás élt a házban, amely agresszíven zaklatta őket: büdös szagok, rejtélyes zajok, vakolatfalból előtörő árnyak és fizikai támadások is előfordultak. A család szerint nemcsak kísérteties jelenések, hanem valódi testi bántalmazások is történtek, például a démon állítólag megerőszakolta Jack Smurlt.

A szokásos, „ez biztos a szél volt” típusú helyi vizsgálatok után a Smurl család a Warren házaspárhoz fordult segítségért. Ed Warren úgy nyilatkozott, hogy ez volt az egyik legerősebb démoni jelenlét, amit valaha tapasztaltak és egy olyan entitással találták szembe magukat, amely nem egyszerűen szellemként viselkedett, hanem intelligensen támadott.