Mindenki erről a cipőről beszél: Miranda Priestly magas sarkúja elvitte a show-t − Termékekkel, árakkal

Az ördög Pradát visel újra forog. Igen, hivatalosan is zajlik a 2. rész forgatása, Meryl Streep pedig újra belecsúszott Miranda Priestly jéghideg szarkazmusába és az ikonikus cipőibe. A rajongók szinte még fel sem ocsúdtak a hír hallatán, de máris mindenki azt a bizonyos lépőt keresi, amiben Miranda olyan természetességgel taposta el a divatgyakornokokat, mint más a faleveleket októberben.

Miranda Priestly már most letarolta a divatvilágot magas sarkú fronton.

Forrás: GC Images

Miranda Priestly cipője újra itt van – És mindenki meg akarja szerezni

És hogy mi ez a cipő? Egy letisztult, mégis halálosan menő, piros tűsarkú, ami egyesíti magában a luxust, a hatalmat és a „ne is próbálj hozzám szólni” kisugárzást. Ezzel a darabbal nemcsak egy outfitet egészítesz ki, ezzel karaktert is teremtesz. Valójában ez a cipő nem a legkényelmesebb, de nem is kell annak lennie. Ez az a fajta darab, amit nem sétához veszel fel, hanem belépéshez. Ez a cipő az ajtócsapkodás és a sarokkopogás ötvözete. Az a hang, amitől még a lift is gyorsabban jön.

Az a bizonyos piros tűsarkú.

Forrás: GC Images

És tudod, mi a legjobb? Most nem kell stylistcsapattal és divatfőnöki státusszal rendelkezned ahhoz, hogy a tiéd legyen. A fast fashion márkák és az online boltok is rámozdultak a trendre, úgyhogy ha elég szemfüles vagy, már ma este Mirandává válhatsz, legalábbis bokától lefelé.

Összegyűjtöttünk öt olyan helyet, ahol beszerezheted ezt az ikonikus cipőt vagy annak hasonmását – legyen szó luxusdarabról vagy könnyebben elérhető alternatíváról.

A visszafogottabb színű változat

NINE WEST Körömcipő piros 14995 Ft

Forrás: CCC

A sötétpiros tűsarkú

Even&Odd by Zalando Klasszikus sarkú cipők - dark red 15990Ft

Forrás: zalando

Az igazi tűzpiros

Aldo tűsarkú PUCKERUP piros 33990Ft

Forrás: answear.hu

A hódító sötétvörös

Sötétvörös Bershka Sling körömcipők 10995Ft

Forrás: About You

