Trollok estek neki a a plus size modellnek, mert „túl jó pasit fogott ki” − A lánykérésről készült videója alatt ekézték

Brutális szinteket öltött a body shaming (testszégyenítés) egy molett TikTokker eljegyzési videója alatt. Az amerikai Emily Louise csupán a lánykéréséről készült 10 másodperces videót szerette volna megosztani a közösségi oldalán, arra azonban nem számított, hogy több mint 6 millióan fogják megtekinteni a videóját, és számtalan troll fogja szidni a kinézetét és a testalkatát. A legtöbb kommentelő azért kritizálta a fiatal nőt, mert nem tudták elfogadni, hogy a plus size influenszernek jóképű vőlegénye van. Szerencsére azonban rengeteg támogató hozzászólás is érkezett Emily videójához.

A plus size modell a trollok céltáblájává vált

Forrás: Shutterstock/Képünk illusztráció

Emily plus size ruhás felvételeket, és vicces családi videókat szokott posztolni a TikTok-csatornájára, amelyet már 10 ezren követnek. Néhány hete azonban úgy döntött, hogy az eljegyzésük második évfordulóján megosztja a követőivel a lánykérésükről készült romantikus felvételt. A videó azonban pillanatok alatt bepörgött az algoritmusnak hála, és több millió komment és reakció érkezett rá, amelyeknek a nagy része testszégyenítő hozzászólás volt. A támadások hatására Emily letiltotta a kommentelési lehetőséget a videója alatt.

„Mi ez a kövér remegő has? Miért kellett a gyerekedet a kezedben tartani, miközben megkérik a kezedet? Hogy lehet, egy így kinéző nőnek ilyen pasija?" - ilyen és ehhez hasonló kommentek ezrei lepték el a bejegyzés kommentszekcióját, azonban sok ember jelezte, hogy nagyon szeretik Emily videóit, és azt, hogy mer önazonos lenni, és a kritikák ellenére is rendszeresen posztol, és segít a többi plus size mérettel rendelkező nőnek abban, hogy elfogadják önmagukat.

Emma Louise kritizált videóját a lánykérésről itt tudjátok megtekinteni: