Tragédia előzte meg az első holdra szállást: 56 éve lépett először ember a Holdra

Gondoltad volna, hogy a holdra szállás előtt 66 évvel történt meg az első sikeres repülés?

Forrás: Hulton Archive

Lábnyomok a Holdon és az első holdraszállás

Ezt követően összesen négy kísérleti űrrepülést vittek véghez az Apollo-11 első holdra szállása előtt. Hosszú évek munkája végül 1969 júliusában érett be, amikor megtörtént a kilövés és 20-án landolt az űrhajó a Hold világos oldalán, amellyel az amerikaiak nyerték meg az űrversenyt. A landolás nem volt zökkenőmentes, mert az elektronika kétszer is meghibásodott, leszállás után pedig 20 másodpercre elegendő üzemanyag maradt a holdkompban. Neil Armstrong, illetve Buzz Aldrin tette meg a holdsétát, miközben Michael Collins az anyaűrhajón várakozott. Az űrhajósok az amerikai zászló kitűzésén túl emléktárgyakat hagytak a felszínen, emellett képek, valamint kőzetminták gyűjtése is a feladataik közé tartozott. Ezzel az amerikaiak nyerték az űrversenyt, számos technológiai újítást hoztak a fejlesztések, ezen felül bizonyították: a határ tényleg a csillagos ég.