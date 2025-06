Sally Ride: Az első amerikai űrhajósnő – Ki volt a szkafander mögött?

Sally Ride: Az első amerikai űrhajósnő 1983-ban történelmet írt, űrutazása, karrierje pedig minden bizonnyal kislányok millióit inspirálta. A színfalak mögött azonban olyan rendszerszintű problémák merültek fel, amik majdnem összeroppantották az asztronautát. Noha nem Sally Ride volt az első nő az űrben, története azonban olyan kiemelkedő, hogy nemrégiben dokumentumfilm készült az életéről, mely láttatni engedi a nőt a szkafander mögött.

Sally Ride: Az első amerikai űrhajósnő címen új dokumentumfilm készült.

Forrás: Getty Images

Nők az űrben: elképesztő doku az első amerikai női űrhajósról

A Disney+ gondozásában látott napvilágot az a Sally Ride életét és karrierjét feldolgozó dokumentumfilm, mely merőben új perspektívából engedi láttatni az első amerikai űrhajósnőt. Az 1951-es születésű nő a Stanford Egyetemen doktorált fizikából és eleinte nem a Nemzetközi Űrállomáson, hanem a teniszpályán képzelte el karrierjét.

Végül egy újságcikk miatt döntött úgy, hogy jelentkezik a NASA űrprogramjába, akik kifejezetten női asztronautákat kerestek.

Sikerült is bekerülnie a hat kiválasztott közé, hogy azután 1983. június 18-án Sally Ride az első amerikai űrhajósnőként vonuljon be az űrkutatás történetébe. Ezen kívül még egy misszión vett részt 1984-ben, ettől kezdve pedig széles ajtók nyíltak meg előtte, azonban űrutazásának van egy mélyen emberi oldala is, ami végre előkerült a paraván mögül.

Sally Ride: Az első amerikai űrhajósnő első űrutazása

Az 1970-es, ’80-as években javában tombolt az űrverseny, és mire Sally Ride megtette első űrmisszióját, addigra a szovjetek már két női asztronautával is büszkélkedtek. Valentyina Tyereskova 1963-ban tette első nőként tiszteletét a világűrben, Szvetlana Szavickaja pedig közel húsz év múlva másodikként.

Sally Ride története figyelemre méltó.

Forrás: Getty Images

A dokumentumfilm alapján Sally Ride nagyon is élvezte a kiképzést, nagy hévvel vetette bele magát a projektbe.

Amikor 32 évesen megtette az első űrutazását, akkoriban a legfiatalabb asztronauta volt. Küldetése során műszaki és kommunikációs feladatokat látott el, amihez a fizika doktoraként minden képesítése megvolt. Azonban hamar szembesülnie kellett azzal, hogy hiába minden szakmai tudása, ha az emberek leragadtak ott, hogy egy női asztronautáról van szó.