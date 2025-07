Veszélyes, kárt okozó viharokkal érkezik a hidegfront: fontos megtenni az előkészületeket

A kánikulát vasárnapra csapadékos hidegfront váltja majd. Az időjárás szeszélyes lesz, de annyi biztos, hogy sokat hűl majd a levegő. Kiadhatják a piros riasztást is a károkozó zivatarok miatt. A Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel a veszélyekre figyelmeztet. Hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki figyelje az előrejelzéseket, riasztásokat, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A pillanatok alatt kialakuló villámárvizek például komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.

Csapadékos, viharos időjárás várható

Forrás: Shutterstock

Hűvösebb, csapadékosabb lesz az időjárás

Szombaton napközben zivatarok kialakulására lehet számítani. A nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele érintett, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti - írja a Met.hu előrejelzése nyomán a Köpönyeg, ahol részleteket is olvashatsz. A késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok inkább a Tiszántúlon várhatók. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat, vasárnapra ideér a hidegfront.