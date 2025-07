Hulk Hogan lánya évekig nem beszélt az apjával, a tragédia előtt békültek ki egymással

Szomorú napokon van túl a világ: a hét elején elveszítettük a heavy metal hercegét Ozzy Osbourne-t, csütörtökön pedig elhunyt a generációja legismertebb pankrátor-színésze Hulk Hogan is. Most két nappal a tragédia után kiderült, hogy Hulk a botrányokkal teletűzdelt élete utolsó hónapjaiban minden családi kapcsolatát megpróbálta helyrehozni. A nagy beteg sztár rendezte a viszonyát az első feleségével Linda Hogan-nel, és kibékült a lányával Brooke Hogan-nel is.

Hulk Hogan és Brooke Hogan évekig nem beszéltek egymással

Forrás: FilmMagic

Hulk Hogan és Brooke Hogan a tragédia előtt békült ki

A HelloMagazine elevenítette fel, hogy 8 éven keresztül viharos kapcsolatot ápolt Hulk a lányával, miután nyilvánosságra került, hogy a férfi megcsalta az első feleségét Lindát, Brooke édesanyját. Ráadásul a félreérhetetlen helyzetről felvétel is készült, ami miatt később évekig pereskednie kellett a pankrátornak. Ezután annyira megromlott Brooke és az apja kapcsolata, hogy amikor megszületett a nő első gyermeke, hosszú ideig nem is láthatta őt a nagyapja.

Brooke Hogan kihagyta az apja esküvőjét is

Hulk Hogan lánya még azt is visszautasította, hogy résztvegyen az apja harmadik esküvőjén 2023-ban. A lap információ szerint hosszabb ideig nem is válaszolt Hulk üzeneteire a lánya. A kapcsolatuk végül 2024-ben rendeződött, miután Hulk többször is felkereste Brooke-ot és bocsánatot kért tőle a viselkedéséért. Nem tudni, hogy végül Brooke miért döntött 8 év után úgy, hogy megbocsájt az apjának, de a lap szerint közrejátszhatott a dologban, hogy a sztár egyre rosszabb egészségügyi állapotban volt, és a lánya is megérezhette, hogy nagy a baj. Végül vele, és az édesanyjával Lindával is kibékült a pankrátor a halála előtt. Emellett Hulk özvegye Sky is jó viszonyban lett a család többi tagjával, így most közösen vehetnek részt a világsztár temetésén - zárta sorait a lap.