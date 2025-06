5 szitu, amikor bebizonyosodott, hogy valójában Carrie Bradshaw a Szex és New York főgonosza

Szereted a Szex és New Yorkot? Remek! És Carrie Bradshaw-t? Biztos vagy benne?

Hölgyeim és uraim: a Szex és New York főgonosza!

Szex és rossz barátság

Amikor először láttuk a Szex és New Yorkot tizenévesként, valószínűleg mindannyian ugyanarra gondoltunk: Carrie akarok lenni! Hiszen gyönyörű, vagány, hibátlan stílusérzékkel, elképesztő ruhatárral és csodás baráti társasággal. Szuper állása van, minden este a legfényűzőbb partikon vesz részt és nincs olyan ember New Yorkban, aki nem szeretné őt. A 13 éves, pillangós hajcsatos, kék szemhéjpúderes énünkhöz képest, akit a sulibálra is csak fél 9-ig engedtek el, összehasonlíthatatlanul menőbb volt.

Aztán teltek az évek, felnőttünk, újranéztük a kedvenc sorozatunkat és egyetlen dolgot éreztünk: mérhetetlen dühöt.

Mégis hogyan tudtuk éveken át ignorálni a tényt, hogy Carrie egy borzasztó, önző és manipulatív személy? És ha ezt nem vettük észre, miért is csodálkozunk a félresikerült szerelmi életünkön?! Azt hiszed, ez csak egy költői túlzás? Engedd, hogy prezentáljuk, miért nem kellene soha olyan emberrel barátkoznod, mint Carrie Bradshaw.

1. A fürdőszoba incidens

Képzeld el a szitut: egyedül vagy otthon egy szörnyen fárasztó nap után, utolsó mentsvárad egy forró zuhany, de ez is ellened fordul, megcsúszol és úgy megütöd magad, hogy nem tudsz felállni, ezért meztelenül, magatehetetlenül vergődsz a földön. Kivel nem szeretnél ebben a helyzetben találkozni?

A: Az anyukáddal.

B: A legjobb barátnőddel

C: A legjobb barátnőd aktuális liezonjával, akit életedben vagy kétszer láttál.

Érted, hogy mire akarunk kilyukadni? Az, hogy Carrie helyesnek érezte Aident küldeni Miranda segítségére, az az egyik csodás példája annak, hogy minden bizonnyal egyenesen a pokolból szállt fel kínozni az emberiséget.

2. A vonatút

Arra emlékszel, amikor a gonoszság istennője ráveszi Samanthát, hogy kísérje el a világ legrémesebb vonatútján keresztül az egyik dedikálására, majd konkrétan a fürdőkádból ugrasztja ki a barátnőjét, csak mert esélye nyílik egy kis entyempentyemre Mr.Biggel? No comment...