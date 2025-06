Meghan Markle újra borsot tört a királyi család orra alá: erre a meredek lépésre senki sem számított

Harry herceg és Meghan Markle friss húzása sokak szerint újabb szög a királyi családdal való kapcsolatuk koporsójába. A hercegi pár Emily Robinsont bízta meg nyilvános szerepléseik, márkáik és kampányaik kommunikációjának vezetésével. Robinson neve onnan lehet ismerős, hogy éveken át a Netflix vitatott drámájának, A koronának volt a PR-ese.

Meghan Markle és Harry herceg ismét borsot törtek a királyi család orra alá

Ő irányította a harmadik évadtól kezdve a sorozat népszerűsítését világszerte – többek között olyan epizódokét is, amelyek Diana hercegné halálát, Harry nácijelmezes botrányát, vagy éppen Vilmos és Kate Middleton első találkozását dolgozták fel. A sorozat gyakran kapott kritikákat a brit médiában, sokan megalázónak és félrevezetőnek tartották a királyi család ábrázolását.

Meghan Markle és Harry herceg egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatát a Netflixszel

A szakember kinevezése azért is figyelemre méltó, mert a Netflix is üzletet kötött a sussexi hercegi párral. A streamingóriás 2020-ban mintegy 100 millió dolláros (akkori árfolyamon 73,5 millió fontos) megállapodást kötött Harryvel és Meghannal, ennek részeként elkészült a Harry & Meghan című dokumentumsorozat. A szériában Meghan Markle arról beszélt, hogy a királyi családban nem kapott segítséget, amikor mentális nehézségei voltak, Harry pedig azt állította: a királyi család bizonyos tagjai rasszisták.

A korona azonban még ennél is mélyebbre ásott a királyi család múltjában – és Robinson volt az, aki mindezt népszerűsítette világszerte.

„Az adott körülmények között szinte hihetetlen, hogy Harry és Meghan pont A korona stábjából vesz fel valakit” - kommentálta egy forrás a Daily Mailnek.

Harry herceg és Meghan Markle új szintre lép a márkaépítésben

Meghan Markle időközben új életmódmárkát is indított As Ever néven, amelynek első termékei – például teák, ehető virágok és tésztakeverékek – márciusban kerültek forgalomba. Bár a készletek gyorsan kifogytak, Meghan később jelezte: tanulnak a kezdeti nehézségekből, és új termékekkel térnek vissza. A hírek szerint a kínálatba rózsabor és háztartási cikkek is bekerülnek.