"Nem fogok hazudni!" - 12 év után minden titok kiderült György herceg születéséről

Forrás: Getty Images North America

György herceg ma már egy igazi tinédzser trónörökös

Azóta eltelt 12 év. A csibészes mosolyú kisfiúból, aki rendkívül hasonlít Lady Diana édesapjára, lassan komoly fiatalember válik. Míg a legtöbb 12 éves tortával és ajándékokkal ünnepel, idén György születésnapja többet jelent egy családi eseménynél, amelyet most Görögországban tartanak. Egy, az öröklési sorrend védelmét szolgáló szabály lép életbe, ami azt jelenti, hogy többé nem utazhat ugyanazon a repülőgépen, mint egy másik trónörökös, jelen esetben az apja, Vilmos herceg. Ez a szabály is jól mutatja, hogy a brit királyi család számára már most kulcsfigura, a többek szerint remek vezetői képességekkel rendelkező György herceg.