Lopás, verekedés, rongálás, végtelen sorok – A Labubu mosolya megőrjítette a világot

A kis, furcsa szörny már lehet, hogy téged is elvarázsolt. A Labubu egy elsőre nem túl kedvesnek tűnő plüss lény, de olyan hatással lett az emberekre a világ minden táján, amit eddig csak új technológiai eszközök megjelenésekor láthattál, de akkor sem így. A Tamagochi vagy a Hello Kitty például már messze elbújhatnak az egykori népszerűségükkel. Teljesen érthető a figura kaján vigyora, mivel szó szerint megbolondította az embereket.

A Labubu gyártója alig pár hónap alatt rekordbevételt ért el

Harcok a legjobb darabokért

Amerika, Ázsia, Európa. Nem találsz szinte egy olyan szegletet a világban, ahol a Labubu nem vonzza mágnesként az embereket. Gyerekeiknek vagy maguknak vásárolják. Órákat várakoznak hosszú sorokban, sokan már a nyitás előtt az éjszaka közepén beülnek a bolt elé. Majd, ha nyílik az ajtó, indul a futás, a lökdösődés, volt, ahol a rendőröknek kellett rendet teremtenie.

Amerikában, olyan is előfordult, hogy autókból lopták el a babát, de állítólag már aktívak a Labubura szakosodott tolvajok is, akik egy hirtelen mozdulattal távolítják el az új kedvenc szörnyedet a táskádról. Ellenük már a TikTokon különféle praktikákat is találhatsz, amelyek között megtalálhatóak a karabinerrel és gyorskötözővel történő rögzítési technikák. Például a betöréstől sem riadt vissza két fiatal, akik egy amerikai boltba jutottak be erőszakkal zárás után, hogy megszerezzék a szőrmókot.

Az influenszerre is hatással volt

Natalie Reynolds egy amerikai, közismertté vált Tiktok-influenszer, aki először kihívó videóival aratott sikert, majd különféle tréfásnak szánt tartalmakkal bombázta a követőit. Ez már lehet, hogy téged is sokkol, de Natalie-ról most az a videó kering, amikor dührohamot kapott egy Labubu-boltban, mert nem a számára megfelelő figura volt a meglepetésdobozban. A jelenet így nézett ki:

A Labubu pszichológiai hatása

Egyes szakértői vélemények szerint a Labubu erőteljes hatásának, több oka is van. Az egyik, hogy a kialakítása egyedi, a csúnyaságot keveri össze a cukisággal, a nagy szemei kiváltanak egyfajta aranyos agresszió érzetet. A babákat leggyakrabban úgynevezett „vakdobozokban" vagy meglepetésdobozokban árulják, ez az izgalom a szerencsejátékok feszültségéhez hasonlóan csigázza fel a rajongókat.