A légiutas-kísérő figyelmeztet: borzasztó következményei lehetnek, ha így trükközöl a bőrönddel

A reptéri sorban állva valószínűleg te is találkoztál már azzal a trükkel, amit egyre többen bevetnek, hogy elkerüljék a feladott poggyász díját. A módszer egyszerű: kézipoggyásznak álcázott bőröndök, amelyek méretre és súlyra is bőven túllépik a szabályozott kereteket, mégis feljutnak a fedélzetre. De vajon tényleg megéri kockáztatni? A légiutas-kísérők szerint egyáltalán nem.

A légiutas-kísérő szerint nemcsak a működésre, de a biztonságra is hatással van a bőröndökkel való trükközés.

Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérő óva int a bőrönd trükktől

A trükközés első ránézésre ártalmatlannak tűnhet: néhány plusz centi ide vagy oda, mi baj lehet belőle? Ám a háttérben jóval komolyabb problémák húzódnak meg. A repülőgép fedélzetén ugyanis minden gramm számít. Ha túl sok az utas, és túl sok a túlméretezett poggyász, az nemcsak a biztonságot veszélyeztetheti, hanem akár komoly késéseket is okozhat.

A kabinszemélyzet gyakran már a beszállás elején kiszúrja a túl nagy kézipoggyászokat, és kénytelenek az utasokat arra kérni, hogy adják le a csomagot a gép ajtajánál. Ez nemcsak a felszállást hátráltatja, hanem a fedélzeten is feszültséget okozhat, főleg, ha az utas ragaszkodik hozzá, hogy a bőröndje vele maradjon. Nem beszélve arról, hogy ezek a csomagok gyakran nem férnek be az ülés fölötti rekeszekbe, így újabb kellemetlenségekhez vezethetnek.

A légitársaságok szabályzatai egyértelműek: a kézipoggyásznak meghatározott méret- és súlykorlátai vannak. Ezeket nem véletlenül határozzák meg, a repülőgép kiegyensúlyozottságához és a biztonságos tároláshoz is szükség van a pontos kalkulációkra. Ha mindenki túllépi ezeket a kereteket, az hosszú távon az egész rendszer összeomlásához vezethet.

Borzasztó következményekkel járhat a bőröndökkel való trükközés

A légiutas-kísérők szerint az utasok gyakran nincsenek tisztában azzal, mennyi stresszt és logisztikai problémát okoznak ezzel a kis csalással. Egy-egy túlméretes bőrönd akár több ember csomagjának elhelyezését is akadályozhatja, sőt, olyan is előfordult már, hogy emiatt kellett csomagokat áthelyezni vagy végül a raktérbe küldeni. Ez pedig nemcsak időveszteség, hanem plusz munkaterhet is jelent a személyzet számára.