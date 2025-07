Hermione az egyetemen száguldozott – Emma Watson elbúcsúzott a jogsijától

Emma Watson feltehetően túl sokat mozgott levegőben lévő járművek között, vagy azt gondolta egy repülő seprűs mérkőzésen van Harryvel, mert tavaly nyáron gyorshajtáson kapták az oxfordi egyetem kampuszán, megszületett az ítélet az ügyben, így a színésznő most búcsút inthetett a jogsijának egy fél évre.

2011-ben még Emma Watson egy barátját tanította, most már lehet, hogy neki kéne újravennie a leckéket

Forrás: Barcroft Media

Miért ez a vasszigor?

Nem azért sújtott le keményen a bíró, mert nem szerette a Harry Potter-filmeket, hanem mert a színésznőnek eleve kilenc büntetőpontja volt egyéb közlekedési szabálysértések miatt - közölte a BBC. Ezért a jogosítvány elvétele mellett még 1400 dollár (482 ezer Ft) pénzbüntetést is kiszabtak rá. Az a gyanú merül fel, hogy valami történhetett a régi Roxfort-lakókkal, mivel Watson kolléganője, Zoe Wanamaker, aki Madame Hooch-ot a repüléstan tanárnőt, valamint a seprűkön repülős kviddics mérkőzések bíráját alakította, szintén gyorshajtáson kapták, és ugyanezt az ítéletet kapta, állítólag nem sokkal azután, mint az egykori Hermione.

Nem csak Emma Watson gyűjti a pontokat

A leghíresebb női szabályszegők közt nem Emma Watson az első. 2007-ben tartóztatták le Lindsay Lohent, aki alkoholmámorban kocsikázott egyet, úgy, hogy a jogosítványa már eleve felfüggesztés alatt volt. De Geri Halliwell a Spice Girls énekesnője is odatette magát, mivel a gázra ragadt a lába Aston Martinjában, így hat hétre elfelejthette az autós közlekedést. Kim Kardashian is több büntit bezsebelt, a legtöbbször parkolási hibák, és gyorshajtások miatt, de tavaly például a Teslája sötétített üvege miatt kapott csekket. Michelle Rodriguez a Halálos iramban sztárjának ittas vezetési története a 2000-es évek elején akár tanulmány számba is mehetett volna, a bíróság még egy cserbenhagyásos gázolással is gyanúsította. Börtönbüntetést is kapott, mivel megszegte a próbaidejét, nem ment el közmunkára, és még a házi őrizetében is részegeskedett.

Még, hogy a nők nem tudnak vezetni

Számos férfi beszámolt már arról, hogy jobban biztonságban érzi magát egy női sofőr mellett, mint mikor férfi barátai mellé kell beülnie az autóba. Hogy ez miért lehet? Azért, mert több tanulmány is bizonyítja, hogy a nők többsége sokkal szabálykövetőbb a közlekedésben, mint férfi társaik. A világ legjobb sofőrjei közt több nő is akad, mint például Jutta Kleinschmidt német Dakar rally versenyző, aki első nőként megnyerte a futamot. De megemlíthetjük az olasz Lella Lombardit, aki máig az egyetlen nő, aki a Forma 1-ben pontot szerzett. Róluk nem szólnak rendőrségi feljegyzések, feltehetően a sebesség iránti vágyukat a versenyzésben élték ki. Lehet, hogy Emma Watsonnak is egyszer majd az evezés helyett, a rally sport lehetne inkább a megfelelőbb választás.