Heti szerelmi horoszkóp 2025. 07. 07. - 07. 13.: az Ikreknek nem lesz ideje unatkozni, a Skorpió pedig, jobb ha lenyugszik

Helló érzelmi hullámvasút, viszlát unalom! A jövő hétre a horoszkópok szerint minden lesz, csak átlagos nem: romantikus meglepetések, ki nem mondott mondatok és egy-két komoly vita is befigyelhet. Ha kíváncsi vagy, rád mi vár, csak görgess tovább – jobb előre tudni, mi jön!

28. heti szerelmi horoszkóp: mikor jön a nagy ő?

Heti szerelmi horoszkóp 2025. 07. 07. - 07. 13.

Kos

A jövő hét eleje nem lesz feszültségmentes. Könnyen előfordulhat, hogy félreértések robbantanak ki vitákat. Ha nem mondod ki, ami benned van, abból csak találgatás lesz. Nem baj, ha nem értetek egyet, de tanuljatok meg beszélgetni, ne harcolni. A kommunikáció most kulcskérdés.

Bika

Nyugalmasabb időszak következik, ami kedvez a romantikának és a közös programoknak. Figyelj arra, hogy néha magadban is tölts egy kis időt. A hét közepén egy váratlan lehetőség kavarhatja fel az állóvizet, legyen az érzelmi vagy életmódbeli fordulat. Légy nyitott!

Ikrek

Elképesztően mozgalmas napok jönnek. A titkok most nem maradnak titokban sokáig. Inkább előzd meg a félreértéseket, mint hogy magyarázkodnod kelljen. A féltékenység is felütheti a fejét, legyen szó rólad vagy a másikról.

Rák

Érzékenyebb időszak vár rád, főleg családi kérdések kerülhetnek fókuszba. Ha túl sok a stressz körülötted, hajlamos lehetsz rá, hogy magadévá tedd a másik problémáit. De csak akkor tudsz segíteni a párodnak, ha te magad nyugodt és objektív maradsz.

Oroszlán

Most mindenki érzékenyebb. Egy vitás helyzet akár mély sebeket is ejthet, ha nem figyelsz. Ahelyett, hogy visszavonulót fújnál, gondolkodj el: hogyan lehetne másképp, hatékonyabban kommunikálni? Mert lehet, sőt, most itt az ideje megtanulni.

Szűz

Most kicsit introvertáltabb üzemmódra kapcsolsz. És ez teljesen rendben van! Egy kis elvonulás, töltődés most csodákat tehet. Akár kapcsolatban élsz, akár ismerkedsz, a hét második fele újra felpörget, főleg, ha figyelmet szentelsz a barátaidnak is.

Mérleg

A hét puskaporos hangulata téged is elér. Különösen szerdán lehet egy kritikus pont, amikor jobb lenne kétszer átgondolni, mit mondasz. A konfliktus nem mindig rossz, de nem árt, ha van benne irány. Tisztázó beszélgetésekre szükség lehet, de nem dühből, hanem őszintén.

Skorpió

Ez a hét nem alkalmas nagy döntésekre. Még ha el is határozol valamit, lehet, hogy pár nap múlva teljesen másként érzel. A türelem most kifizetődik a párkapcsolati kérdésekben is.

Nyilas

Egyszerre akarsz mindent: ez most különösen igaz rád. Tele vagy tervekkel, de nem mind megvalósítható ilyen rövid idő alatt. Ne akard kierőszakolni az eseményeket, és főleg ne erőltesd rá a másikra az akaratodat.

Bak

A héten egy apró csalódás is érhet, de ha nem dramatizálod túl, gyorsan túllendülsz rajta. A párod mindenben támogat, segít, és ettől igazán szerencsésnek érezheted magad.

Vízöntő

Egy fontos kérdésben könnyen eldurvulhat a vita. És most rád is jellemzőbbek a kirohanások... Ha érzed, hogy nincs értelme, ne ragaszkodj a véleményedhez csak azért, hogy tiéd legyen az utolsó szó. Ez most nem visz előre.

Halak

Az érzelmek hullámzása most természetes, de ne hagyd, hogy teljesen elragadjanak. A jövő héten felkelted valaki érdeklődését – kérdés, te is így érzel-e. Ha működik a kémia, akkor adj egy esélyt neki.