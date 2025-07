Pénzzé tették Leó pápa gyerekkori otthonát: azonnal meglátták az üzleti lehetőséget a házban

Már sok mindent hallhattál az új pápa személyéről, és most az is kiderült, hogy megvásárolták azt a házat, ahol XIV. Leó pápa gyerekként élt. Az új egyházfő megválasztását követően egy kis vita alakult ki az ingatlan körül, mert az amerikai Illinois állambeli Dolton település - ahol a pápa tinédzser koráig élt - igényét fejezte ki arra, hogy megkapja a házat. A korábbi tulajdonosa végül úgy döntött, hogy soron kívül, egy meg nem nevezett összegért eladja a házat a pápa apró szülőfalujának.

Az úgynevezett "ranch" stílusban épült ház 1050 négyzetméteres: ez volt Leó pápa otthona

Mit szeretne a település elérni Leó pápa otthonának megvásárlásával?

Dolton település állítólag sok nehéz időszakot élt meg a munkanélküliség, és egy korábbi korrupt polgármester miatt. Most úgy érezték, az, hogy megvásárolják a házat, segíthet a település fellendítésében. Leó felmenőinek gyerekkori házai is múzeumokká, és kegyhelyekké váltak, így most azt szeretnék, hogyha a pápa gyerekkori lakóhelye is hasonlóan népszerű lenne. Sokan már XIV. Leó megválasztása előtt ellátogattak a házhoz. Most Dolton évente több százezer látogatóra, és ezáltal a turizmus fellendülésére számít.

Mit lehet tudni a házról?

A téglából felhúzott családi házacska a II. világháború után épült, Leó pápa pedig a szüleivel és két testvérével élt benne. A pápa családja 1949-ben vásárolta meg, és 1996-ig volt a tulajdonukban. A pápa egészen középiskolás koráig élt itt, amikor is elköltözött, hogy egy michigani szemináriumban tanulhasson tovább. Az új tulajdonosa, aki most adta el az ingatlant, nagyságrendileg 66 ezer dollárért (22 millió forint) vásárolta meg. A férfi teljesen átalakította a belteret, így már nem úgy néz ki, mint mikor a pápa gyerekként ott játszhatott.

Siker lehet a múzeum ötlete

Dolton nagyon bízik benne, hogy sikeres lehet az ötletük, és megvalósulhat egy múzeum Leó pápa házában. Bár természetesen vannak helyi lakosok, akik ellenzik a tervet, mivel úgy gondolják a falunak inkább másra kellett volna fordítania a pénzt. A turizmus fellendülése lehet valós, ezt bizonyítja II. János Pál pápa gyerekkori otthona is. A 17500 fős lakossággal rendelkező Wadowice településen található házban, János Pál pápa még Karol Wojtylaként 18 éves koráig élt. Az egykori bérházban kialakított múzeum 1984 óta megtekinthető, és évente több mint kétszázezer ember látogatja meg a világ minden tájáról.