Csak a 8K látású embereknek sikerül megbirkóznia ezzel az optikai illúzióval

Ez az egyszerűnek tűnő optikai illúzió komolyabb próbatétel, mint amilyennek elsőre gondolnánk. Olyan kihívás, amit csak az emberek elenyésző százalékának sikerül hibátlanul megfejteni. Azonban remek lehetősé arra, hogy fejleszd az éberséged és a mentális rugalmasságodat. A feladat egyáltalán nem bonyolult: három számot kell megtalálnod, 19 másodpercen belül. A rendezetten sorakozó 40-es számok között valahol ott rejtőzik a 00, a 04 és a 44-es szám. Memorizáld ezt a három számot: 00,04,44. Készen állsz rá, hogy megtaláld őket? Akkor íme a kép:

Optikai illúzió: találd meg a 3 páratlan számot!

Forrás: Jagran Josh

Megtévesztő optikai illúzió

Ez a trükkös feladvány azért is nehezebb a megszokott IQ-teszteknél, mert itt most nem egy, hanem rögtön három különböző dolgot kell megtalálnod. Íme a feladat még egyszer: a képen három szám rejtőzik: 00, 04, 44. Valahol ott lapulnak a fekete háttéren sorakozó fehér 40-es számok között. De vajon hol? Ne kapkodj, itt most viszonylag hosszú idő, 19 másodperc áll a rendelkezésedre a feladat megoldásához. Viszont ez a kihívás nem könnyű és aki nekilát, az érezheti a nyomást. Hiszen senki sem szeret veszíteni! Mindenki a győzelemre hajt! Három számot kell keresned. Mutasd meg, hogy a megtalálásuk számodra nem jelent gondot és rajtad nem foghat ki ez az agyafúrt rejtvény!