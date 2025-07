Mit tegyek? Idősotthonba akar költözni az idős hozzátartozóm!

A hozzátartozókban az esetek többségében felmerül: miért nem költözik hozzánk? Érdemes átgondolni az idősek oldaláról megszületett döntés okait is. Tisztában vannak azzal, hogy mindenkinek megvan a saját élete, kötelességei, felelőssége, nincs ez másként a gyerekeik, unokáik esetében sem. Természetes, hogy a legjobbat szeretnénk a szüleinknek, nagyszüleinknek, a legtöbbet azonban akkor segítünk, ha meghallgatjuk őket, ha elfogadjuk az érveiket, a döntéseik okát. Egy jól megválasztott idősotthon ugyanis azt jelenti a beköltözni vágyó szülő, nagyszülő számára, hogy megőrizheti az önállóságát, nem csorbul a családban betöltött szerepe, ugyan úgy elmehet a fiatalokhoz, de azok is bármikor meglátogathatják, ahogy azt korábban is tették. Mi változik mégis?

Többek között az, hogy bekerül egy közösségbe, ahol hasonló korúakkal tudja megosztani az új élményeit, ahol kapcsolatokat építhet, belátása szerint éli a saját önálló apartmanjában az életet, vagy vesz részt a közösség mindennapjaiban. Biztonságot keres, amit nem csupán a portaszolgálat, a vészjelzővel ellátott apartman, hanem az egészségügyi felügyelet jelenti. A kisebb-nagyobb betegségek által okozott bizonytalanság, szorongás mérséklődik vagy oldódik fel egy-egy ilyen intézményben, hiszen – idősotthontól függően – intézményi orvos, szakorvosok, egyéb egészségügy szolgáltatások támogatják a nyugdíjast.

Mátyás-templomban jártunk koncerten, Forrás: olajagotthonok.hu

Kérdezzük meg, és értsük meg az idős hozzátartozónk gondolatait, vágyait, hiszen támogató magatartásunkkal a kapcsolatunkat fűzzük még szorosabbra, miközben részt veszünk a legjobb intézmény kiválasztásában.

Smoothiek készítése a csepeli Olajág Otthonában, Forrás: olajagotthonok.hu

Számtalan kérdés merül fel a döntésnél, melyeket az Olajág Otthonok sokéves tapasztalata is alátámaszt.

Szabadon jöhetek-mehetek? Az Olajág Otthonok esetében a szabad ki- és bejárás természetes, a lakók biztonsága érdekében a helyi portaszolgálat felügyeli a lakók, látogatók, vendégek érkezését, távozását, akárcsak egy szállodában.

Lehet saját lakrészem? Intézményeinkben önálló apartmanos elhelyezkedésre van lehetőség, ugyanakkor fokozott ápolási és demenciával élők részlegei is rendelkezésre állnak. Ha például egy lakó kórházi kezelésen, esetleg műtéten esik át, mielőtt visszaköltözne a saját apartmanjába, szükség esetén a fokozott ápoláson nyújtanak neki rehabilitációt.