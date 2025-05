Minden test bikinibody: 5 plus size fürdőruha, ami azt emeli ki, amit kell

Ha idén csak egy dolgot pakolsz be a nyaralásra, az legyen önbizalom – meg egy ilyen bikini! Íme 5 plus size fürdőruha, ami nemcsak dögös, de elképesztően kényelmes is.

Végre valami, ami nem csak xs-ben menő: ez az 5 plus size fürdőruha simán felveszi a versenyt az apróbb társaikkal! 5 plus size fürdőruha, ami garantáltan meghozza az önbizalmadat.

Forrás: Shutterstock 5 plus size fürdőruha, ami láttán nem bánod meg a tegnap esti nasit Plusz méret, plusz önbizalom A pokol egyik legmélyebb bugyra a nők számára a fürdőruha vásárlása: nem elég, hogy egy szűk próbafülkében kell lehámoznod magadról mindent, ahol fixen olyan függöny van, ami bármelyik pillanatban fellibbenhet és még a fények is ellened dolgoznak; felülről jövő neonvilágítás, ami azokat a bőrhibákat is kiemeli, amik soha nem is léteztek. Tény és való: ha úgy szeretnéd magad érezni, mint egy megrágott és kiköpött csokis keksz, akkor nincs más dolgod, mint ellátogatni a fürdőruharészlegre. Még nehezebb a helyzetük azoknak, akik teltebb idomokkal vannak megáldva. Azonban nem kell, hogy lelki sérülést okozzon minden bikinivásárlás, mutatjuk azokat a darabokat, amikben görög istennőnek érezheted magad! 1. Calzedonia Calzedonia bikinifelső 22 000 Ft , bikinialsó 13 500 Ft

Forrás: www.calzedonia.com 2. Tezenis Tezenis bikinifelső 7 990 Ft. alsó 5 490 Ft

Forrás: www.tezenis.com 3. H&M H&M bikinfelső 5 195 Ft, bikinialsó 5 195 Ft

Forrás: www2.hm.com 4. Women's secret Women's secret bikinifelső 8 895 Ft, alsó 4 895 ft

Forrás: www.womensecret.com 5. Kofar Mata Kofar Mata bikinifelső 14 890 Ft, alsó 9 990 Ft

Forrás: www.astratex.hu