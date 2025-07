Összművészeti fesztivállal indítja az évadot a SICC az Akváriumban

Egy Összművészeti Fesztivállal zárja a nyarat és indítja el a következő évadját Budapest legfiatalabb színházi társulata, a SICC Production. Augusztus 26-án már kora délutántól különböző kulturális programok várják a színházra, zenére, bulizásra vágyó résztvevőket az Akváriumban, a fellépők közt pedig ott lesz – mások mellett - Wunderlich József, Kovács Patrícia, Csuja Imre, Hirtling István, Mészáros Árpád Zsolt, Brasch Bence vagy a FIÚK zenekar.

Összművészeti Fesztivál lesz az Akváriumban.

Forrás: presspresso

Igazán izgalmas programokkal indít az Akvárium - Itt a SICC Production

Idén januártól izgalmas színházi előadások színterévé is vált Budapest egyik legkedveltebb közösségi helye, az Akvárium Klub. Az Akvárium Színházi Műhely első előadása Nagy Feró - 1984-ben írt – Hamletje volt a fiatal színművészekből álló SICC Production társulat előadásában, melyet hatalmas sikerrel mutattak be. Majd Cseh Tamás-Bereményi Géza által írt Frontátvonulás című adaptációjukkal folytatták a sort. Harmadik bemutatójuk pedig a Majd ha fagy! - neoreneszánsz rally című előadás, ahol ismét szokatlan témához nyúltak, hajléktalan költők Fedél Nélkülben megjelent verseit ötvözték reneszánsz dalokkal.

Már az új évadunkat készítjük elő és ennek apropóján a közönségünkkel, ismert barátainkkal, pályatársainkkal csapatunk egy rendhagyó évadindító fesztivált

– meséli Krasznai Vilmos, a társulat tagja, bejelentve a SICC Összművészeti Fesztivált, ahol a színházon túl a zene és a közös bulizás lesz az összetartó erő. Mint elmondta, a program folyamatosan bővül, de az már biztos, hogy többek között Kovács Patrícia, Wunderlich József, Csuja Imre, Mészáros Árpád Zsolt, a Tükrös zenekar, Brasch Bence, Hirtling István produkciójával is találkozhatunk a nap folyamán. Ott lesz továbbá a FIÚK zenekar is, de Siklósi Gergő olimpiai bajnokkal is összefuthatnak majd az érdeklődők.