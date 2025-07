A Windsor-ház története — Hogyan, és miért változott meg a brit királyi család neve?

A jelenleg 15 független királyságot uraló dinasztia története a körülötte kialakult médiafelhajtás előtt sem számított hétköznapinak. A brit királyi család mai formájában ugyan viszonylag fiatalnak mondható — főleg az angol monarchia hosszú történetéhez képest —, hatalomra kerülését azonban nem egy másik királyi család kihalásának köszönheti. 1917-ben V. György brit király saját vezetéknevének megváltoztatásával hozta létre az új dinasztiát, a Windsor-házat.

A Windsor-ház: III. Károly király és családja

Forrás: Anadolu

Windsor-ház: az első világháború hagyatéka

Iskolai éveinkből ismerjük azt az első világháborút elindító hadüzenet-láncolatot, ami Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar főherceg meggyilkolásával kezdődött, és egy négyéves világégésbe torkollott. Mivel 1914-ben sorra mindenki mindenkinek hadat üzent, elkerülhetetlenné vált, hogy a világ két vezető nagyhatalma, a Brit Birodalom és a Német Császárság is hadba kerüljön egymással. Nem meglepő, hogy ennek megfelelően mindketten próbálták a kezdetektől saját állampolgáraikat a másik nemzet ellen hergelni, abban bízva, hogy a népeik így majd nagyobb hévvel küzdenek az ellenség ellen.

A németellenes hangulat Angliában azonban az uralkodó Szász-Coburg-Gothai-házzal kapcsolatban is ellenérzéseket váltott ki. A mai napig előfordul, hogy az angol uralkodóra német származásúként hivatkoznak, de az első világháború idején V. György király németsége kifejezetten rossz szájízt hagyott maga után. Ráadásul nem csak a neve volt német, de számos német nemesi címmel is rendelkezett. Ezért történt, hogy II. Erzsébet nagyapja az akkori brit politikusok tanácsára úgy döntött, hogy megváltoztatja a saját családnevét. Így alapította meg V. György király a — Windsor-katélyról elnevezve —a Windsor-házat, amelyet a London Gazette 1917. július 17-i számában fejedelmi többest használva így jelentett be:

„Tudniillik Mi, miután számításba vettük királyi Házunk és Családunk nevét és címzését, elhatároztuk, hogy ezentúl Házunkat és Családunkat Windsor-házként és családként címezzük és szólítjuk. Továbbá szintén elhatároztuk Magunk, leszármazottaink, illetve boldog- és dicső emlékezetű nagyanyánk, Viktória királynő leszármazottai részére és nevében, hogy minden német címünket és méltóságunkat

feladjuk és tovább nem örökítjük”.