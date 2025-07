Szaharai homok és hidegörvény közeledik az ország felé — Szupercellás zivatarokra számíthatunk a hétvégén

A hétvégén növekszik a záporok, zivatarok, vasárnap a heves zivatarok esélye. Ennek oka egy hidegörvény, ami a hétvégére éri el hazánkat. Ilyen időjárásra számíts szombaton és vasárnap.

A hétvége időjárását egy hidegörvény határozza meg

Forrás: Shutterstock

A hétvége időjárását egy érkező hidegörvény határozza meg

Pénteken kánikulára, 38 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, és még szombaton is derült lesz az ég, de a napfényt szaharai homok szűri meg, és már a hétvége első napján is várhatóak záporok és zivatarok. Vasárnapra már nem érdemes szabadtéri programokat tervezni, mert érkezik nyugat felől egy újabb hidegörvény, ami eleinte záporokat és zivatarokat, később heves zivatarokat és szupercellás záporokat hozhat. Számítani kell károkozó szélviharokra is, felhőszakadás kíséretében.

Szombaton területenként változik a hőmérséklet az országban, lesznek 30 fok alatti és jóval 35 fok feletti hőmérsékletű országrészek is. Vasárnapra viszont mindenhol lehűl a levegő, és ismétlődő, heves záporok, zivatarok határozzák meg az időjárásunkat.