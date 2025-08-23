Tökéletes Barbie-házak – Eva Mendes rózsaszín luxusotthonától eláll a szavad

„Hiszek a rózsaszínben” – mondta anno Audrey Hepburn, és mi csak egyetérteni tudunk vele. Régen csak „lányos, Barbie-színnek” tartották, de ma a pinket egyre többen használják tudatosan, hogy kifejezzék önállóságukat, vagányságukat és pozitív életszemléletüket. Világos árnyalatai nyugtató hatásúak, a vibrálóbb változatok pedig feltöltenek életkedvvel. Szinte minden lakberendezési stílussal jól kombinálható: a skandináv minimalizmustól a vintage-ig. Többek között Eva Mendes is rajong érte, olyannyira, hogy otthonában is a rózsaszín különböző árnyalatai dominálnak. Ám nem Eva Mendes az egyetlen sztár, aki esküszik a rózsaszínre.

Eva Mendes, Paris Hilton, Bella Thorne - A közös bennük, hogy rajonganak a rózsaszín enteriőrért

Forrás: Shutterstock

Eva Mendes márványrózsaszín konyhája 2025 egyik legszebb enteriőrje

Ez a kis ékszerdoboz egyszerre merész, luxust sugárzó és elegáns. A középpontban egy korallrózsaszín hűtő áll, mellette festett konyhaszekrény márványrózsaszín munkalappal és olyan rózsaszínű alapdarabokkal, mint müzlistálkák, konyhai edények, poharak, vázák, púderrózsaszín kávésbögrék.

Eva Mendes rózsaszín konyhája

Forrás: Instagram

Paris Hilton – A rózsaszín királynője

Paris Hiltonhoz valahogy nagyon illik a rózsaszín minden árnyalata, és az ő esetében talán egyfajta életstílusról is árulkodik. Bátran alkalmazza a pinket otthona egyes helyiségeiben is.

Paris Hiltonnál szinte minden rózsaszín

Forrás: Instagram/Hilton

Nemrégiben átalakíttatta minimalista stílusú fekete-fehér konyháját: rózsaszín szekrényeket és aranyozott fogantyúkat szerzett be. A Beverly Hilton Hotelben egyébként két rózsaszín lakosztály is található, ahol a szőnyegektől kezdve a tüllfüggönyökön át a székszövetekig minden a rózsaszín valamilyen árnyalatában jelenik meg.

Paris Hilton rózsaszín konyhája

Forrás: Profimedia

Bella Thorne – Pink szoba, dinoszaurusz és rózsák

Bella Thorne korábbi Sherman Oaks-i otthonában kapott helyett az úgynevezett Rose Room, melynek rózsaszínű falait papírvirágok borítják, a plafonról dinoszaurusz-szobor lóg, de elvétve találunk szőrmés boákat is. Amikor a színésznő eladásra kínálta Topanga Canyon-i villáját, a lelkes jelentkezők vélhetően meglepődtek, amikor megpillantották a virágos pink installációt, a felhő formájú lámpákat és a neonszínű biliárdasztalt.