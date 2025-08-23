Tökéletes Barbie-házak – Eva Mendes rózsaszín luxusotthonától eláll a szavad

„Hiszek a rózsaszínben” – mondta anno Audrey Hepburn, és mi csak egyetérteni tudunk vele. Régen csak „lányos, Barbie-színnek” tartották, de ma a pinket egyre többen használják tudatosan, hogy kifejezzék önállóságukat, vagányságukat és pozitív életszemléletüket. Világos árnyalatai nyugtató hatásúak, a vibrálóbb változatok pedig feltöltenek életkedvvel. Szinte minden lakberendezési stílussal jól kombinálható: a skandináv minimalizmustól a vintage-ig. Többek között Eva Mendes is rajong érte, olyannyira, hogy otthonában is a rózsaszín különböző árnyalatai dominálnak. Ám nem Eva Mendes az egyetlen sztár, aki esküszik a rózsaszínre.
Ez a kis ékszerdoboz egyszerre merész, luxust sugárzó és elegáns. A középpontban egy korallrózsaszín hűtő áll, mellette festett konyhaszekrény márványrózsaszín munkalappal és olyan rózsaszínű alapdarabokkal, mint müzlistálkák, konyhai edények, poharak, vázák, púderrózsaszín kávésbögrék.
Paris Hiltonhoz valahogy nagyon illik a rózsaszín minden árnyalata, és az ő esetében talán egyfajta életstílusról is árulkodik. Bátran alkalmazza a pinket otthona egyes helyiségeiben is.
Nemrégiben átalakíttatta minimalista stílusú fekete-fehér konyháját: rózsaszín szekrényeket és aranyozott fogantyúkat szerzett be. A Beverly Hilton Hotelben egyébként két rózsaszín lakosztály is található, ahol a szőnyegektől kezdve a tüllfüggönyökön át a székszövetekig minden a rózsaszín valamilyen árnyalatában jelenik meg.
Bella Thorne korábbi Sherman Oaks-i otthonában kapott helyett az úgynevezett Rose Room, melynek rózsaszínű falait papírvirágok borítják, a plafonról dinoszaurusz-szobor lóg, de elvétve találunk szőrmés boákat is. Amikor a színésznő eladásra kínálta Topanga Canyon-i villáját, a lelkes jelentkezők vélhetően meglepődtek, amikor megpillantották a virágos pink installációt, a felhő formájú lámpákat és a neonszínű biliárdasztalt.
Na, kedvet kaptál a „pinkeléshez”? Akkor nézd meg még Eva Mendez TikTok videóját – a kanapéját is imádni fogod!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.