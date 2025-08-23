Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakberendezés

Tökéletes Barbie-házak – Eva Mendes rózsaszín luxusotthonától eláll a szavad

FilmMagic - Alexander Tamargo
lakberendezés Eva Mendes Paris Hilton rózsaszín
Jónás Ágnes
2025.08.23.
Ki mondta, hogy a pink csak cukorka vagy Barbie lehet? A rózsaszín a sztárok otthonában is jelen van, Eva Mendesé a tökéletes Barbie-ház

„Hiszek a rózsaszínben” – mondta anno Audrey Hepburn, és mi csak egyetérteni tudunk vele. Régen csak „lányos, Barbie-színnek” tartották, de ma a pinket egyre többen használják tudatosan, hogy kifejezzék önállóságukat, vagányságukat és pozitív életszemléletüket. Világos árnyalatai nyugtató hatásúak, a vibrálóbb változatok pedig feltöltenek életkedvvel. Szinte minden lakberendezési stílussal jól kombinálható: a skandináv minimalizmustól a vintage-ig. Többek között Eva Mendes is rajong érte, olyannyira, hogy otthonában is a rózsaszín különböző árnyalatai dominálnak. Ám nem Eva Mendes az egyetlen sztár, aki esküszik a rózsaszínre.

Eva Mendes
Eva Mendes, Paris Hilton, Bella Thorne - A közös bennük, hogy rajonganak a rózsaszín  enteriőrért
Forrás: Shutterstock

Eva Mendes márványrózsaszín konyhája 2025 egyik legszebb enteriőrje

Ez a kis ékszerdoboz egyszerre merész, luxust sugárzó és elegáns. A középpontban egy korallrózsaszín hűtő áll, mellette festett konyhaszekrény márványrózsaszín munkalappal és olyan rózsaszínű alapdarabokkal, mint müzlistálkák, konyhai edények, poharak, vázák, púderrózsaszín kávésbögrék.

Eva Mendes konyhája
Eva Mendes rózsaszín konyhája
Forrás:  Instagram

Paris Hilton – A rózsaszín királynője

Paris Hiltonhoz valahogy nagyon illik a rózsaszín minden árnyalata, és az ő esetében talán egyfajta életstílusról is árulkodik. Bátran alkalmazza a pinket otthona egyes helyiségeiben is. 

rózsaszín, Paris Hilton
Paris Hiltonnál szinte minden rózsaszín
Forrás: Instagram/Hilton

Nemrégiben átalakíttatta minimalista stílusú fekete-fehér konyháját: rózsaszín szekrényeket és aranyozott fogantyúkat szerzett be. A Beverly Hilton Hotelben egyébként két rózsaszín lakosztály is található, ahol a szőnyegektől kezdve a tüllfüggönyökön át a székszövetekig minden a rózsaszín valamilyen árnyalatában jelenik meg.

rózsaszín, Paris Hilton konyhája
Paris Hilton rózsaszín konyhája
Forrás:  Profimedia

Bella Thorne – Pink szoba, dinoszaurusz és rózsák

Bella Thorne korábbi Sherman Oaks-i otthonában kapott helyett az úgynevezett Rose Room, melynek rózsaszínű falait papírvirágok borítják, a plafonról dinoszaurusz-szobor lóg, de elvétve találunk szőrmés boákat is. Amikor a színésznő eladásra kínálta Topanga Canyon-i villáját, a lelkes jelentkezők vélhetően meglepődtek, amikor megpillantották a virágos pink installációt, a felhő formájú lámpákat és a neonszínű biliárdasztalt. 

rózsaszín
 

Na, kedvet kaptál a „pinkeléshez”? Akkor nézd meg még Eva Mendez TikTok videóját – a kanapéját is imádni fogod! 

Mendez:
@evamendes What?! These reviews make me so emotional. How beautiful to read about how my kids book isn’t just for kids. Gracias to my amazing content creator @investingwithmybestie ♬ original sound - Eva Mendes

Súlyos csapás érte Brad Pittet: a színésznek sürgősen cselekednie kellett - Videó

A hatóságok szerint egy betöréssorozat részeként rabolták ki a színész otthonát. Brad Pitt azóta megerősítette a védelmet a háza körül.

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Az énekesnő harmadik terhessége alatt sem mond le a feltűnő ruhákról. Legutóbb augusztus 5-én látták Los Angeles utcáin Rihannát, aki úgy nézett ki, mint egy hatalmas vattacukor.

A lakberendező térden állva esdekel: ezt az 5 szabályt felejtsük végre el

Akkor igazán jók a lakberendezési ötletek, ha túllépnek a megszokott kereteken. Vannak azonban olyan lakberendezési szabályok, amelyeken ideje volna túllépni.



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu