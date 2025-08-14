Súlyos csapás érte Brad Pittet: a színésznek sürgősen cselekednie kellett - Videó

Három betörő hatolt be Brad Pitt Los Angeles-i villájába, miközben a színész a vadonatúj filmjét, az F1-et népszerűsítette külföldön. A 61 éves Oscar-díjas színész otthonába a biztonsági kerítésen keresztül jutottak be a bűnözők, majd több értéktárgyat is magukkal vittek és elképesztően felforgatták az egész ingatlant.

Brad Pitt otthonát kirabolták

Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt otthonát most folyamatosan védik

A rendőrség szerint a betörők kifejezetten az értékes holmikat keresték és egyelőre még nem tisztázott, hogy milyen értékben károsították meg Pittet. A betörés idején a házban nem tartózkodott senki, de a környék biztonsági szolgálata állítólag körülbelül egy órával az eset előtt még a helyszínen járt. Egy helyi lakó elmondta, hogy a színésznek van személyes biztonsági őre, de az csak akkor tartózkodott a házban, ha Brad Pitt is ott volt.Most azonban a világsztár is arra jutott, állandó védelem kell az otthonához. Úgy tudni, a szomszédok már korábban is aggódtak: úgy vélték, Pitt otthona nem biztonságos, hiányolták a magas sövényt vagy a betörésbiztos kerítést.