6 dolog, amit az intelligens emberek mondanak, amikor tudják, hogy hazudsz

Az intelligens emberekre jellemző, hogy több mindent vesznek észre, mint az átlag. A természetükből eredő kíváncsiság és a magas értelmi intelligencia egy olyan párost alkot, amely segítségével bármilyen hazugságot könnyedén lebuktathatnak. Nem az a céljuk, hogy bárkit kellemetlen helyzetbe hozzanak, így ha nem szükséges, inkább megtartják maguknak a felfedezésüket. Nemcsak a szavak, de a testbeszéd is nagy segítség lehet számukra a füllentések felfedezéséhez.
A drámák, a felesleges viták, a feszültségkeltés – ezek mind olyan dolgok, amelyeket egy intelligens ember inkább elkerülne. Úgy gondolják, a vitatkozásnak nincs értelme. Annak érdekében, hogy kibújhassanak ez alól, ha hazugságon kapnak, mindössze ennyit mondanak: „Ha te mondod”. Nem szeretnének felesleges fejfájást és vitákat csak azért, hogy bebizonyíthassák az igazukat.
A kíváncsiság az intelligens emberek ismérve. Szeretik hallani az egész utazást, hogyan jutott el a másik fél a konklúzióig. Ha tudják, hogy nem az igazságot hallják mindössze annyit fognak kérdezni, hogy: „Ezt miből gondolod?”
Ők nem akarnak bunkók lenni vagy a saját egójukat növelni. Szeretnek semlegesek maradni, s másokat is erre buzdítanak.
Az intelligens emberek mindig figyelmesen meghallgatnak, azt éreztetik, hogy fontos, amit mondasz és érdekli őket! Ez azonban nem mindig van így. Onnan tudjuk, hogy rajtakaptak a hazugságon és még érdektelen is a másik fél a mondanivaló iránt, hogy a válasz csak ennyi lesz: „Jó tudni”.
Ezen a reakción érződik a gúny, egy kis rosszindulat. Nekik is elegük lehet egy adott szituációból, egy sztoriból. Ha ezt a választ halljuk, akkor valószínűleg erről van szó! Sokszor az emberek belebotlanak a saját hazugságukba és addig bonyolítják a történeteiket, míg saját magukat buktatják le.
Az intelligens emberek szeretik az iróniát és a humort felhasználni különböző szituációkban, amelyet nem mindig értünk. Ők ezzel nem szeretnének megbántani senkit, ez is egy módja annak, hogy mosolyt csaljanak mások arcára. Attól, hogy tudják hogyan viselkedjenek egy ilyen szituációban, amikor a másikat hazugságon kapják – még csempészhetnek bele humort!
Ez az egyik leggyakoribb dolog, amit egy intelligens ember mondhat, ha valaki hazudik előtte. Ez a reakció szkepticizmussal, hitetlenséggel társulhat. Azonban ez nem mindig egyértelmű, így az igazat elhallgató fél azt hiheti, hogy a másik kíváncsian csodálja történetét.
Ne feledjük – az intelligens emberek nem azt akarják, hogy bárki rosszul érezze magát miattuk. Mindössze békére vágynak, s ezért használják ezen kifejezések egyikét, ha hazugságon kapnak valakit. Nem fogják feleslegesen elvesztegetni az energiájukat mások miatt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.