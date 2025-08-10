Így legyél sikkes kényelmes outfitben nyáron: meglepő darab, amit a munkahelyen is viselhetsz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Aki komfortos, mégis elegáns és stílusos megjelenésre vágyik a mindennapokban, annak merőben szokatlan ruhadarabhoz érdemes nyúlnia. Egy köntössel visszafogottan feszegetheted a határokat.

A munkahelyi, hétköznapi viseleteknél a kardigánok és blézerek világában hajlamosak vagyunk megfeledkezni az egyik legsokoldalúbban felhasználható ruhadarabról, a köntösről. Itt most nem a fürdőszobai frotírköntösökről van szó, azokat egy munkahelyi dress code sem engedi. Az utcára tervezett darabok azonban feldobnak minden szettet és kényelmesek is. 

Köntösben a munkahelyen
Köntösben a munkahelyen? Miért is ne!
Forrás: Getty Images Europe

Miért szeretjük a köntösöket?

Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a kényelem miatt, hiszen valóban az egyik legkomfortosabb ruhadarab. Egy míves köntös hanyag eleganciát kölcsönöz viselőjének, amellyel azt üzeni a világnak, hogy jól érzi magát a bőrében, kellően magabiztos.

A női köntös, kimonó télen-nyáron viselhető. Ez a ruhadarab a közvélekedéssel ellentétben nem csak hippik és életművészek „egyenruhája”.

Éppoly remekül mutat nadrággal, mint szoknyával, de akár egyberuhához és kosztümhöz is remekül passzol.

5 mód, hogy ízlésesen viseld a köntöst

1. Hivatali öltözék bohém fűszerekkel

Sokan kedvelik a business casual előírást, mivel kellő teret hagy a hivatali outfiten belül személyiség kifejezésére. Ing ceruzaszoknyával, kosztümnadrággal jó kiindulási alap, ha pedig elegánsabb szabású, visszafogott köntöst veszünk fel hozzá, igazán egyedi lesz a megjelenésünk. Azt üzenjük vele kollégáinknak, hogy mi nem félünk a dobozon kívül gondolkodni és van bennünk kurázsi, hogy végezvigyük terveinket.

Köntös hivatali öltözékhez
Business casual szabályt sem hágjuk át egy rafinált köntössel.
Forrás: Getty Images Europe

2. Elegáns ruha kényelmesen

A jól szabott, finom anyagú női köntös remekül passzol egy elegáns ruhához, így jó választás randira, de színházba is felveheted. Válogassunk kedvünkre a hosszú és rövid fazonok között, érdemes egyszerű, monokróm ruhát húzni alá, az outfitunket pedig ékszerekkel tehetjük teljessé.

Elegáns köntös
Egy elegáns ruhát is jól kiegészít a köntös.
Forrás: Getty Images North America

3. Farmer + póló egy kis csavarral

A farmerpóló-kombináció az egyik legunalmasabb szett, amelyet remekül feldob egy rafinált mintákkal ellátott vékony nyári köntös. Legjobb, ha a selyem köntös színei visszaköszönnek a farmeron és a kiegészítőkön, mindennek csak a kreativitásunk szab határt.

Női köntös pólóhoz
Egy női köntös remekül feldobja a farmerpóló-kombinációt.
Forrás: Getty Images Europe

4. Játék a mintákkal

Nem csak a színekkel, de a mintákkal is érdemes kísérletezni egy, az alapdarabunk színéhez passzoló, de eltérő mintájú kimonóval. Ez egy olyan megoldás, amely az irodában és az utcán is megállja a helyét.

Selyem köntös
Ne féljünk játszani a színekkel és mintákkal!
Forrás: Getty Images Europe

5. Áttetsző anyagok a sejtelmes eleganciáért

A nyári hőségben szellős védelmet nyújthat a nap sugarai ellen egy áttetsző köntös, amellyel sejtelmes hatást kölcsönzünk szettünknek. Ez a köntös testhez álló ruhákkal mutat a legjobban, ahogy az anyag alatt felsejlik a test sziluettje, kiegészítőkkel azonban ne ess túlzásba. 

áttetsző kimonó
Sejtelmes hatást érünk el egy áttetsző kimonóval.
Forrás: Getty Images Europe

