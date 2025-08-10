Így legyél sikkes kényelmes outfitben nyáron: meglepő darab, amit a munkahelyen is viselhetsz

A munkahelyi, hétköznapi viseleteknél a kardigánok és blézerek világában hajlamosak vagyunk megfeledkezni az egyik legsokoldalúbban felhasználható ruhadarabról, a köntösről. Itt most nem a fürdőszobai frotírköntösökről van szó, azokat egy munkahelyi dress code sem engedi. Az utcára tervezett darabok azonban feldobnak minden szettet és kényelmesek is.
Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a kényelem miatt, hiszen valóban az egyik legkomfortosabb ruhadarab. Egy míves köntös hanyag eleganciát kölcsönöz viselőjének, amellyel azt üzeni a világnak, hogy jól érzi magát a bőrében, kellően magabiztos.
A női köntös, kimonó télen-nyáron viselhető. Ez a ruhadarab a közvélekedéssel ellentétben nem csak hippik és életművészek „egyenruhája”.
Éppoly remekül mutat nadrággal, mint szoknyával, de akár egyberuhához és kosztümhöz is remekül passzol.
Sokan kedvelik a business casual előírást, mivel kellő teret hagy a hivatali outfiten belül személyiség kifejezésére. Ing ceruzaszoknyával, kosztümnadrággal jó kiindulási alap, ha pedig elegánsabb szabású, visszafogott köntöst veszünk fel hozzá, igazán egyedi lesz a megjelenésünk. Azt üzenjük vele kollégáinknak, hogy mi nem félünk a dobozon kívül gondolkodni és van bennünk kurázsi, hogy végezvigyük terveinket.
A jól szabott, finom anyagú női köntös remekül passzol egy elegáns ruhához, így jó választás randira, de színházba is felveheted. Válogassunk kedvünkre a hosszú és rövid fazonok között, érdemes egyszerű, monokróm ruhát húzni alá, az outfitunket pedig ékszerekkel tehetjük teljessé.
A farmerpóló-kombináció az egyik legunalmasabb szett, amelyet remekül feldob egy rafinált mintákkal ellátott vékony nyári köntös. Legjobb, ha a selyem köntös színei visszaköszönnek a farmeron és a kiegészítőkön, mindennek csak a kreativitásunk szab határt.
Nem csak a színekkel, de a mintákkal is érdemes kísérletezni egy, az alapdarabunk színéhez passzoló, de eltérő mintájú kimonóval. Ez egy olyan megoldás, amely az irodában és az utcán is megállja a helyét.
A nyári hőségben szellős védelmet nyújthat a nap sugarai ellen egy áttetsző köntös, amellyel sejtelmes hatást kölcsönzünk szettünknek. Ez a köntös testhez álló ruhákkal mutat a legjobban, ahogy az anyag alatt felsejlik a test sziluettje, kiegészítőkkel azonban ne ess túlzásba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.