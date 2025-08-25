Kontaktlencse miatt vakult meg fél szemére az influenszer, csak egy apró dolgot csinált rosszul

A kontaktlencse hatalmas megkönnyebbülést nyújthat azoknak, akiknek szemüvegre van szükségük, ugyanakkor olyan veszélyeket is tartogat, amikre álmunkban nem gondolnánk.

A kontaktlencse helytelen használata a fiatal nő látásába került.

Forrás: Shutterstock

Egyetlen kontaktlencse-viselési hiba okozta a texasi anyuka vakságát

Ha valaha viseltél már hosszabb ideig kontaktlencsét, akkor pontosan tudod, hogy milyen áldás és átok egyben: hiszen megszabadít a szemüveg okozta kényelmetlenségektől, de cserébe folyamatosan tisztítani, cserélni kell és ki-be venni, ami finoman szólva sem a gyengék játéka.

Ezt pedig sajnos a saját bőrén tanulta meg egy életre a texasi Rachel Prochnow is, akinek a látásába került egy olyan, mindennapi szokás, amit a kontaktlencsét viselők 99 százaléka nap mint nap elkövet.

Rachel ugyanis bár mindig gondosan ügyelt rá, hogy lefekvés előtt kivegye a lencséjét és steril környezetben tárolta, zuhanyzásnál mindig viselte, így az egyik alkalommal pedig fura, viszkető érzést tapasztalt a jobb szemében, ami később fájdalmas gyulladássá vált. Pár nap leforgása alatt az állapota folyamatosan romlott, míg végül homályosan kezdett el látni és elviselhetetlen fájdalmak gyötörték.

Ekkor a 34 hetes kismama orvoshoz fordult, ahol elképesztő diagnózist kapott: a szemét megtámadta egy acathamoeba nevű parazita, ami a csapvízben fordul elő és tönkreteszi a szaruhártyát.

A vizsgálatok később megerősítették, hogy a parazita zuhanyzás közben kerülhetett a szemébe és mire orvoshoz fordult, már teljesen elszaporodtak, így annak érdekében, hogy elkerüljék a vakságot, az orvosok műtéti úton kikaparták az élősködőket a nő szeméből, de az eljárás nem hozta a várt eredményt: Rachel a fél szemére szinte teljesen megvakult, csupán a fényt tudja érzékelni.