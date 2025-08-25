Kontaktlencse miatt vakult meg fél szemére az influenszer, csak egy apró dolgot csinált rosszul

A kontaktlencse hatalmas megkönnyebbülést nyújthat azoknak, akiknek szemüvegre van szükségük, ugyanakkor olyan veszélyeket is tartogat, amikre álmunkban nem gondolnánk.
Ha valaha viseltél már hosszabb ideig kontaktlencsét, akkor pontosan tudod, hogy milyen áldás és átok egyben: hiszen megszabadít a szemüveg okozta kényelmetlenségektől, de cserébe folyamatosan tisztítani, cserélni kell és ki-be venni, ami finoman szólva sem a gyengék játéka.
Ezt pedig sajnos a saját bőrén tanulta meg egy életre a texasi Rachel Prochnow is, akinek a látásába került egy olyan, mindennapi szokás, amit a kontaktlencsét viselők 99 százaléka nap mint nap elkövet.
Rachel ugyanis bár mindig gondosan ügyelt rá, hogy lefekvés előtt kivegye a lencséjét és steril környezetben tárolta, zuhanyzásnál mindig viselte, így az egyik alkalommal pedig fura, viszkető érzést tapasztalt a jobb szemében, ami később fájdalmas gyulladássá vált. Pár nap leforgása alatt az állapota folyamatosan romlott, míg végül homályosan kezdett el látni és elviselhetetlen fájdalmak gyötörték.
Ekkor a 34 hetes kismama orvoshoz fordult, ahol elképesztő diagnózist kapott: a szemét megtámadta egy acathamoeba nevű parazita, ami a csapvízben fordul elő és tönkreteszi a szaruhártyát.
A vizsgálatok később megerősítették, hogy a parazita zuhanyzás közben kerülhetett a szemébe és mire orvoshoz fordult, már teljesen elszaporodtak, így annak érdekében, hogy elkerüljék a vakságot, az orvosok műtéti úton kikaparták az élősködőket a nő szeméből, de az eljárás nem hozta a várt eredményt: Rachel a fél szemére szinte teljesen megvakult, csupán a fényt tudja érzékelni.
Azóta több rekonstrukciós műtéten is átesett és az Instagramon próbálja felhívni az emberek figyelmét a kontaktlencse egyik ritka veszélyére.
