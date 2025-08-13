„Nem is úgy volt!” – 6 munkahelyi trükk, hogy a munkahelyi pletykák leperegjenek rólad

Az irodai konyhában néha több dráma történik, mint egy telenovellában. Egy félresikerült e-mail, egy rossz pillanatban elcsípett sóhaj vagy egy ártatlan „Jön valaki kávézni?” mondat elhangzása után máris elindulhat a munkahelyi pletyka és a te neved kerülhet a hét pusmogás-toplistájának élére. Mutatjuk, hogyan maradhatsz sértetlen, miközben a háttérben folyik a kávé – és a dráma.
Lehet, hogy szerinted csak annyit mondtál, hogy „a hétvégén volt egy kis feszkó a férjemmel”, de mások fejében ez már úgy hangzik, hogy „válófélben vannak, kész ideg a csaj, nem lehet rá majd a héten számítani”. Csak akkor szólj, ha tényleg gond van, és csak annak, akinek tudnia kell róla.
Ha valaki azt mondja: „Tudod, mit hallottam Katiról…”, azonnal jöhet a mentális „leiratkozás” gomb. Nem kell részesének lenned a pletykakörforgásnak csak azért, mert unatkozol az Excel-táblák felett. Nem leszel unalmasabb, ha nem vagy kíváncsi mások kínos pillanataira.
A védekezés azt sugallja, hogy van mitől félned. Ha visszaszólsz, csak még jobban fognak rólad pletykálni. Ehelyett egyszerűen mondd ezt: „Sajnálom, hogy így gondoljátok. Én tudom, mi történt.” Pont. Fejet fel, az élet megy tovább.
A munkahely nem napló, de nem is gyóntatófülke. Ha valakinek elmondasz valamit, tedd fel magadban a kérdést: „Mit csinálna ezzel az infóval, ha ma unatkozna?” Ha erre a válasz az, hogy „valószínűleg továbbadná egy harmadik félnek”, akkor inkább tartsd magadban.
Mindennek van határa. Ha valaki hazugságot terjeszt rólad, vagy személyes infót kotyogott ki, szólj neki higgadtan. Nem kell passzív-agresszív cetliket hagyni a monitorján – elég egy nyugodt, de egyértelmű mondat: „Ezt a dolgot nem kellett volna másoknak elmondanod.”
A szemtől szembeni, tiszta kommunikáció néha jobban hat, mint bármelyik HR-es szabályzat szerinti intézkedés.
Ha tudják rólad, hogy korrekt vagy, jól dolgozol, és nem keveredsz felesleges drámákba, akkor sokkal kevésbé leszel a munkahelyi pletykafolyam főszereplője. De ha mégis valami ciki dolog derülne ki rólad, akkor is lesz elég kredited ahhoz, hogy senki ne vegye komolyan.
