„Nem is úgy volt!" – 6 munkahelyi trükk, hogy a munkahelyi pletykák leperegjenek rólad

2025.08.13.
Pletyka nem csak a gimiben létezik. A céges konyhában, a liftben és a munkatársakkal négyszemközt, kávézás közben elhangzott mondatokban is ott leselkedik. Itt az ideje, hogy megtanulj nem belefulladni az munkahelyi pletykákba.

Az irodai konyhában néha több dráma történik, mint egy telenovellában. Egy félresikerült e-mail, egy rossz pillanatban elcsípett sóhaj vagy egy ártatlan „Jön valaki kávézni?” mondat elhangzása után máris elindulhat a munkahelyi pletyka és a te neved kerülhet a hét pusmogás-toplistájának élére. Mutatjuk, hogyan maradhatsz sértetlen, miközben a háttérben folyik a kávé – és a dráma.

A munkahelyi pletyka nagyon sokat árthat
1. Ne oszd meg a magánéleted a munkatársakkal – így az nem lesz a munkahelyi pletyka tárgya

Lehet, hogy szerinted csak annyit mondtál, hogy „a hétvégén volt egy kis feszkó a férjemmel, de mások fejében ez már úgy hangzik, hogy „válófélben vannak, kész ideg a csaj, nem lehet rá majd a héten számítani”. Csak akkor szólj, ha tényleg gond van, és csak annak, akinek tudnia kell róla.

2. Nem kell végighallgatnod a munkatársaid pletykáit – de ha már végighallgattad, ne add tovább

Ha valaki azt mondja: „Tudod, mit hallottam Katiról…”, azonnal jöhet a mentális „leiratkozás” gomb. Nem kell részesének lenned a pletykakörforgásnak csak azért, mert unatkozol az Excel-táblák felett. Nem leszel unalmasabb, ha nem vagy kíváncsi mások kínos pillanataira.

3. Ha rólad beszélnek – ne védd magad görcsösen

A védekezés azt sugallja, hogy van mitől félned. Ha visszaszólsz, csak még jobban fognak rólad pletykálni. Ehelyett egyszerűen mondd ezt: „Sajnálom, hogy így gondoljátok. Én tudom, mi történt.” Pont. Fejet fel, az élet megy tovább.

4. Legyen nálad az irányítás: tudatosan válaszd meg, kinek mit mondasz

A munkahely nem napló, de nem is gyóntatófülke. Ha valakinek elmondasz valamit, tedd fel magadban a kérdést: „Mit csinálna ezzel az infóval, ha ma unatkozna?” Ha erre a válasz az, hogy „valószínűleg továbbadná egy harmadik félnek”, akkor inkább tartsd magadban.

5. Állj ki magadért, ha átlépnek egy határt

Mindennek van határa. Ha valaki hazugságot terjeszt rólad, vagy személyes infót kotyogott ki, szólj neki higgadtan. Nem kell passzív-agresszív cetliket hagyni a monitorján – elég egy nyugodt, de egyértelmű mondat: „Ezt a dolgot nem kellett volna másoknak elmondanod.”
A szemtől szembeni, tiszta kommunikáció néha jobban hat, mint bármelyik HR-es szabályzat szerinti intézkedés.

6. A legjobb védekezés: stabil önbizalom és a szakmai hitelesség

Ha tudják rólad, hogy korrekt vagy, jól dolgozol, és nem keveredsz felesleges drámákba, akkor sokkal kevésbé leszel a munkahelyi pletykafolyam főszereplője. De ha mégis valami ciki dolog derülne ki rólad, akkor is lesz elég kredited ahhoz, hogy senki ne vegye komolyan.
 

