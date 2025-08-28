Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
napló

Ezt az egyszerű dolgot csinálják a sikeres nők, hogy mindent kézben tudjanak tartani

Shutterstock - monshtein
napló siker módszer
Csére Erik
2025.08.28.
A sikeres nőknek van egy közös szokása, amiről nem tartanak nyilvános előadásokat, mégis kulcsfontosságú a mentális rendrakásban, az önszervezésben – és abban, hogy ne sírva rohanjanak haza egy megbeszélés után. A sikeres embereknek ehhez csak egy toll kell és egy füzet, meg némi színes filctoll.

Nem, nem a 6:00-s ébredésről van szó vagy egy újabb zöldturmix receptről. Ehhez egy filctoll, egy vonalzó és egy üres füzet kell – ennyi elég a világuralomhoz. Sikeresnek lenni nem (csak) azt jelenti, hogy mindig tökéletes a sminked vagy, hogy minden reggel meditálsz egy rózsakvarccal a kezedben. A valódi siker sokkal prózaibb: észben kell tartani a gyerek orvosi időpontját, prezentációt kell írni a hétfői meetingre, közben nem elfelejteni enni, és időben lemondani a kozmetikust, ha közbejött valami, és még megannyi elvégzendő van a feladat listán, ami közben keletkezik. Hogy lehet ezt ép ésszel bírni? Erre van kitalálva a bullet journal – a módszer, amit a kreatív káosz és a produktivitás szent frigyéből jött létre.

siker
A bullet journal a legegyszerűbb lifehack a sikerhez vezető úton.
Forrás: Shutterstock

Mi az a bullet journal, és miért van minden második sikeres női CEO-nál egy?

A bullet journal (röviden: BuJo) nem más, mint egy teljesen egyedi, kézzel vezetett napló, ami egyszerre lehet naptár, célkövető, gondolatgyűjtő, stresszlevezető és művészi kiteljesedés. Nem kell hozzá más, csak egy füzet, néhány színes toll és némi elszántság.

A módszert Ryder Carroll fejlesztette ki, de a nők turbózták fel: színek, ikonok, trackerek, kis rajzok és szimbólumok – mert miért ne lehetne a feladatlista is szép? Igen, ez az egyszerű szokás valóban összefügg a sikerrel. Nem a csicsa miatt, hanem mert aki naponta 5 percre leül és átgondolja, mit akar csinálni – az már előrébb van, mint a legtöbben.

Miért működik jobban, mint bármelyik app?

  • Vizualitás: amit leírsz, az megmarad. A finommotoros képesség, ami a toll mozgatásához is kell, segít jobban emlékezni a dolgokra és rendet rakni a gondolatok között.
  • Önreflexió: minden este visszanézheted, mit sikerült megcsinálnod aznap, és mit halasztottál el másnapra.
  • Mentális tér: nem a fejedben kell tárolnod mindent. Így marad kapacitás az igazán fontos döntésekre.
  • Rugalmasság: úgy alakítod, ahogy akarod – a te rendszered, a te ritmusod.
  • A bullet journal nem csak a feladatokról szól.

A sikeres nők nem csak a tennivalókat írják bele – hanem a vágyakat, célokat, érzéseket is. Egy jól vezetett BuJo-ban ott a havi célkitűzés, a hangulati tracker, a menstruációs napló, a kedvenc idézetek, a hála-lista és az is, hogy mikor kéne végre nem csinálni semmit.

Tévhitek, amiket ideje elfelejteni

  • „Ez túl bonyolult nekem” – Nem kell kalligrafikus betűket rajzolnod. Egy pötty és egy nyíl is elég.
  • „Én nem vagyok kreatív” – Nem a művészet a lényeg, hanem önszervezés. A kreativitás csak a hab a tortán.
  • „Nincs rá időm” – Napi 5 perc. Kevesebb, mint amennyi idő alatt megcsinálsz egy kapszulás kávét.

Nem a füzet a varázslat – hanem az, hogy végre te irányítasz

A bullet journal nem varázspálca, de piszok jó eszköz ahhoz, hogy ne csak túlélj, hanem építkezz. Hogy ne mások elvárásai, hanem a saját céljaid vezessenek. És ha azt érzed, hogy túl sok minden van egyszerre – akkor kezdj el kipontozni. Mert néha egy tollvonás többet segít, mint ezer motivációs poszt.

 

Hogyan kérj fizetésemelést nőként: így érheted el azt, amit megérdemelsz

A bértárgyalások nőként nem mindig egyszerűek, számos egymással összefüggő dolog a siker kulcsa. Ütős tippjeinkkel a tarsolyodban már ünnepelheted is a fizetésemelést!

Ha így adod be az önéletrajzodat, tuti a siker!

A siker titka, hogy jól írd meg az önéletrajzodat. Segítünk benne!

Top 5 szakma az AI szerint, amivel gazdaggá válhatunk

Ki ne vágyna arra, hogy munkája elismeréseként a legfelsőbb jövedelmi kategóriába kerüljön? Megkérdeztük az AI-t, hogy melyek azok a szakmák, ahol az éves kereset akár 9 számjegyű is lehet!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu