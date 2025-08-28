Ezt az egyszerű dolgot csinálják a sikeres nők, hogy mindent kézben tudjanak tartani

Nem, nem a 6:00-s ébredésről van szó vagy egy újabb zöldturmix receptről. Ehhez egy filctoll, egy vonalzó és egy üres füzet kell – ennyi elég a világuralomhoz. Sikeresnek lenni nem (csak) azt jelenti, hogy mindig tökéletes a sminked vagy, hogy minden reggel meditálsz egy rózsakvarccal a kezedben. A valódi siker sokkal prózaibb: észben kell tartani a gyerek orvosi időpontját, prezentációt kell írni a hétfői meetingre, közben nem elfelejteni enni, és időben lemondani a kozmetikust, ha közbejött valami, és még megannyi elvégzendő van a feladat listán, ami közben keletkezik. Hogy lehet ezt ép ésszel bírni? Erre van kitalálva a bullet journal – a módszer, amit a kreatív káosz és a produktivitás szent frigyéből jött létre.

A bullet journal a legegyszerűbb lifehack a sikerhez vezető úton.

Mi az a bullet journal, és miért van minden második sikeres női CEO-nál egy?

A bullet journal (röviden: BuJo) nem más, mint egy teljesen egyedi, kézzel vezetett napló, ami egyszerre lehet naptár, célkövető, gondolatgyűjtő, stresszlevezető és művészi kiteljesedés. Nem kell hozzá más, csak egy füzet, néhány színes toll és némi elszántság.

A módszert Ryder Carroll fejlesztette ki, de a nők turbózták fel: színek, ikonok, trackerek, kis rajzok és szimbólumok – mert miért ne lehetne a feladatlista is szép? Igen, ez az egyszerű szokás valóban összefügg a sikerrel. Nem a csicsa miatt, hanem mert aki naponta 5 percre leül és átgondolja, mit akar csinálni – az már előrébb van, mint a legtöbben.

Miért működik jobban, mint bármelyik app?

Vizualitás: amit leírsz, az megmarad. A finommotoros képesség, ami a toll mozgatásához is kell, segít jobban emlékezni a dolgokra és rendet rakni a gondolatok között.

Önreflexió: minden este visszanézheted, mit sikerült megcsinálnod aznap, és mit halasztottál el másnapra.

Mentális tér: nem a fejedben kell tárolnod mindent. Így marad kapacitás az igazán fontos döntésekre.

Rugalmasság: úgy alakítod, ahogy akarod – a te rendszered, a te ritmusod.

A bullet journal nem csak a feladatokról szól.

A sikeres nők nem csak a tennivalókat írják bele – hanem a vágyakat, célokat, érzéseket is. Egy jól vezetett BuJo-ban ott a havi célkitűzés, a hangulati tracker, a menstruációs napló, a kedvenc idézetek, a hála-lista és az is, hogy mikor kéne végre nem csinálni semmit.