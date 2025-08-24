Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 24., vasárnap Bertalan

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

5 jel, hogy a partnered titokban szexfüggő – Nem, a gyakori együttlét követelése nincs köztük

Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
párkapcsolat szexfüggőség jelek
Nagy Kata
2025.08.24.
A szexfüggőségről gyakran hallunk a médiában és a közösségi oldalakon, de vajon honnan tudjuk, hogy a mi kapcsolatunkban is jelen van, vagy csupán átmeneti hullámvölggyel nézünk szembe?

A párterapeuta felfedi a szexfüggőség 5 leggyakoribb jelét, ami mellett a legtöbben elsiklanak. 

Szexfüggő férfi lebukik a párja előtt
A szexfüggőség egyik jele lehet a titkolózás.
Forrás: Shutterstock

Jelek, amikből kiderítheted, hogy a párod szexfüggő

A szexfüggőséget gyakran rengeteg téves információ övezi, sőt, még arról is gyakran vitatkoznak a terapeuták, hogy vajon valóban diagnosztizálható állapot-e. Hétköznapi emberként azt gondolnánk, hogy azoknál a személyeknél áll fent ez a függőség, akik semmi másra nem tudnak gondolni, csak a nemi vágyaikra, és bármit megtesznek annak érdekében, hogy ezeket kielégítsék, méghozzá a lehető legtöbbször, szinte korlátlan mennyiségben. Pedig ez nem feltétlenül igaz: valóban egy kényszeres vágyról van szó, de jóval összetettebb egy szimpla megnövekedett étvágynál. 

A szexfüggőség ugyanis komolyan befolyásolhatja negatív irányba az általános jóllétet és a társas kapcsolatokat, mivel alááshatja az érzelmi kötődést és a bizalmat is.

Ha pedig nem kezelik, hosszú távon károsodáshoz és elégedetlenséghez vezethet mindkét fél szempontjából. 

A rejtett szexfüggőség jelei:

1. Ingerlékenység

Az elvonási tünetekhez hasonlóan jellemző lehet a nyugtalanság vagy ingerlékenység ami akkor lép fel, amikor párod nem képes szexuális tevékenységet folytatni. Ez a viselkedés erős függőségre utalhat. 

2. Elhanyagolja a kötelességeit

Ha a párod nem úgy teljesít a munkában ahogy megszokott, vagy elhanyagolja a háztartási, vagy családi kötelezettségeit, az azt is jelezheti, hogy a függősége és annak titkolása túl sok időt és energiát emészt fel. 

3. Titkolózás

Talán az egyik legegyértelműbb jel, ha a partnered, aki eddig nyitott könyv volt előtted, hirtelen titkolózni kezd: elrejti a telefonját, védekezővé válik, ha a programjairól kérdezed, vagy akár ellentmondásokba is keveredik. 

4. Zavartság, figyelmetlenség

A függőség egyik jele lehet az is, ha a párodat annyira lekötik a szexuális gondolatok vagy tevékenységek, hogy az már a mindennapi élet rovására megy: figyelmetlenné, vagy egyenesen zavarttá válik. 

5. Kényszeres együttlét

Komoly gondokat jelezhet, ha úgy érzed, hogy partnered már nem élvezi az együttlétet, csak egy teljesítendő feladatnak érzi, amit mindenképpen el kell végezni, különben problémák lesznek. 

Ha a fent említett jelekből hármat, vagy többet is tapasztalsz, mindenképp érdemes lenne elbeszélgetned a partnereddel, akár szakértő bevonásával! 

 

Sztárok a hálószobában: 8 híresség, aki nyíltan beszélt szexfüggőségéről

Olyan neveket fogsz látni a listán, akikről talán sosem gondoltad volna, hogy a szenvedélyek megszállotjjai! Hollywood csillogása mögött: sztárok, akiket a szexfüggőség sodort bajba.

A szexológus tanácsa: ha a következő problémákkal küzdesz, keress fel egy szakembert

Ha tudod, mi a szexuális egészség, azt is tudod, mikor fordulj szexológushoz.

A szexfüggő anyuka, Laurie Jade Woodruff cölibátust fogadott (18+)

12 évesen vesztette el a szüzességét.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu