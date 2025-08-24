5 jel, hogy a partnered titokban szexfüggő – Nem, a gyakori együttlét követelése nincs köztük

A párterapeuta felfedi a szexfüggőség 5 leggyakoribb jelét, ami mellett a legtöbben elsiklanak.

A szexfüggőség egyik jele lehet a titkolózás.

Jelek, amikből kiderítheted, hogy a párod szexfüggő

A szexfüggőséget gyakran rengeteg téves információ övezi, sőt, még arról is gyakran vitatkoznak a terapeuták, hogy vajon valóban diagnosztizálható állapot-e. Hétköznapi emberként azt gondolnánk, hogy azoknál a személyeknél áll fent ez a függőség, akik semmi másra nem tudnak gondolni, csak a nemi vágyaikra, és bármit megtesznek annak érdekében, hogy ezeket kielégítsék, méghozzá a lehető legtöbbször, szinte korlátlan mennyiségben. Pedig ez nem feltétlenül igaz: valóban egy kényszeres vágyról van szó, de jóval összetettebb egy szimpla megnövekedett étvágynál.

A szexfüggőség ugyanis komolyan befolyásolhatja negatív irányba az általános jóllétet és a társas kapcsolatokat, mivel alááshatja az érzelmi kötődést és a bizalmat is.

Ha pedig nem kezelik, hosszú távon károsodáshoz és elégedetlenséghez vezethet mindkét fél szempontjából.

A rejtett szexfüggőség jelei:

1. Ingerlékenység

Az elvonási tünetekhez hasonlóan jellemző lehet a nyugtalanság vagy ingerlékenység ami akkor lép fel, amikor párod nem képes szexuális tevékenységet folytatni. Ez a viselkedés erős függőségre utalhat.

2. Elhanyagolja a kötelességeit

Ha a párod nem úgy teljesít a munkában ahogy megszokott, vagy elhanyagolja a háztartási, vagy családi kötelezettségeit, az azt is jelezheti, hogy a függősége és annak titkolása túl sok időt és energiát emészt fel.

3. Titkolózás

Talán az egyik legegyértelműbb jel, ha a partnered, aki eddig nyitott könyv volt előtted, hirtelen titkolózni kezd: elrejti a telefonját, védekezővé válik, ha a programjairól kérdezed, vagy akár ellentmondásokba is keveredik.

4. Zavartság, figyelmetlenség

A függőség egyik jele lehet az is, ha a párodat annyira lekötik a szexuális gondolatok vagy tevékenységek, hogy az már a mindennapi élet rovására megy: figyelmetlenné, vagy egyenesen zavarttá válik.

5. Kényszeres együttlét

Komoly gondokat jelezhet, ha úgy érzed, hogy partnered már nem élvezi az együttlétet, csak egy teljesítendő feladatnak érzi, amit mindenképpen el kell végezni, különben problémák lesznek.