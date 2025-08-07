Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök Ibolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fesztivál

Elkezdődött a Sziget 2025: így kerülheted el a fesztiválbetegséget

fesztivál egészség Sziget
Komáromi Bence
2025.08.07.
A fesztiválokat követő reggel nem csak másnapossággal, hanem influenzaszerű tünetekkel is járhat. Mi hoztunk néhány hasznos tanácsot, hogy a Sziget után ne kelljen a táppénzes-papírért rohanni.

Orrfolyást, köhögést, torokirritációt tapasztalsz a Sziget Fesztivál után? Nyugodj meg, nem csak te szenvedsz ezektől a tünetektől. Ez az úgynevezett fesztiválbetegség, vagy ahogy külföldön nevezik a fesztiválinfluenza (festival flu). A fesztiválbetegség egy orvosok által is elfogadott megnevezése annak a tüneteggyüttesnek, ami a fesztiválozók között terjed, és szinte mindenki megtapasztalja egyszer élete során. A nagy tömeg, a por, a meleg, és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás eredményeként ugyanis sokkal könnyebben terjednek ilyenkor a felső-légúti fertőzések. Azonban ne ijedj meg, egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetjük ezeket a tüneteket.

A Sziget közönsége is áldozatul eshet a fesztiválbetegségnek
A Sziget 2025 közönsége is áldozatul eshet a fesztiválbetegségnek
Forrás: Shutterstock

Hogyan kerüljük el az idei Szigeten a fesztiválbetegséget?

Az Apollo Hospital szedte össze azokat a lépéseket, amikkel nagyon sokat tehetünk azért, hogy reggel ne kelljen a zsebkendőért nyúlnunk, vagy ne érezzük úgy, hogy szétszakad a fejünk. Lássuk, hogy mi lehet a megoldás a fesztiválbetegségre:

  • Ha rettegsz az influenzaszerű tünetektől, akkor viselj maszkot a tömegben, így elkerülheted a fertőzések terjedését.
  • Kerüld a gyakran használt felületek megérintését, és minimalizáld a testi érintkezést másokkal. Az ölelkezés, pacsizás, és a kézfogás maradjon a Szigeten kívül.
  • A tapasztalt fesztiválózok már tudják, de egy kézfertőtlenítő aranyat ér bárhol járunk. Ne csak mosdózás után használjuk, hanem rendszeresen tisztítsuk meg vele a kezünket, és ne nyúlkáljunk az arcunkhoz a fesztivál ideje alatt.
  • Fogyassz sok folyadékot: ne csak alkoholt, hanem vizet, vagy izotóniás italt is. A másnaposság tüneteit is csökkenteni tudjuk, ha nem kerülünk dehidratált állapotba az éjszaka folyamán. Ráadásul a nyálkahártyánkat nedvesen tartva csökkenthetjük a betegségek kockázatát is.
  • Multivitamin pótlás: A fesztivál előtt, közben és utána is jól tesz a szervezetednek, ha megerősíted az immunrenszeredet. Gyümölcsök, zöldségek, vitaminok, ilyenkor ajánlott nagyobb dózisban feltölteni velük a szervezetünket.
  • Ne egyél, vagy igyál mások után. Nincs étel-, vagy italmegosztás, ha el akarod kerülni a fesztiválinfluenzát. Ki tudja, hogy a barátod megfertőződött-e már. Ha igen, akkor minden más lépésed feleslegessé válik.

+1 tipp: a lap javaslata szerint sokat segíthet a tünetek megelőzése, vagy legyőzése esetén, ha néhány napig allergiagyógyszereket is magunkhoz veszünk, ugyanis lehet, hogy a magas porkoncentráció okozza csak a panaszainkat, nem pedig egy vírusfertőzés.

Shawn Mendes Budapesten van − És sármosabb, mint valaha − VIDEÓ

Néhány éve még tinisztárként járt nálunk, most viszont már egészen más minőségben tűnt fel Budapest utcáin. Shawn Mendes újra a Sziget fellépői között!

Shawn Mendes Budapesten van − És sármosabb, mint valaha − VIDEÓ

Sziget Fesztivál 2025: Kid Cudi váltja A$AP Rockyt a színpadon, de vajon mi történt a színfalak mögött? - Videó!

Hétfőn derült ki, hogy A$AP Rocky váratlanul lemondta több európai koncertjét is az idei nyárra. Az augusztusi Sziget fesztivál főfellépőjének helyére ezért új világsztárt kellett igazolni.

Sziget Fesztivál 2025: Kid Cudi váltja A$AP Rockyt a színpadon, de vajon mi történt a színfalak mögött? - Videó!

A legundorítóbb fesztiválbetegségek - Mire készülj, és hogyan védd ki őket?

A legundorítóbb fesztiválbetegségek - Mire készülj, és hogyan védd ki őket?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu