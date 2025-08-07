Elkezdődött a Sziget 2025: így kerülheted el a fesztiválbetegséget

Orrfolyást, köhögést, torokirritációt tapasztalsz a Sziget Fesztivál után? Nyugodj meg, nem csak te szenvedsz ezektől a tünetektől. Ez az úgynevezett fesztiválbetegség, vagy ahogy külföldön nevezik a fesztiválinfluenza (festival flu). A fesztiválbetegség egy orvosok által is elfogadott megnevezése annak a tüneteggyüttesnek, ami a fesztiválozók között terjed, és szinte mindenki megtapasztalja egyszer élete során. A nagy tömeg, a por, a meleg, és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás eredményeként ugyanis sokkal könnyebben terjednek ilyenkor a felső-légúti fertőzések. Azonban ne ijedj meg, egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetjük ezeket a tüneteket.

A Sziget 2025 közönsége is áldozatul eshet a fesztiválbetegségnek

Forrás: Shutterstock

Hogyan kerüljük el az idei Szigeten a fesztiválbetegséget?

Az Apollo Hospital szedte össze azokat a lépéseket, amikkel nagyon sokat tehetünk azért, hogy reggel ne kelljen a zsebkendőért nyúlnunk, vagy ne érezzük úgy, hogy szétszakad a fejünk. Lássuk, hogy mi lehet a megoldás a fesztiválbetegségre:

Ha rettegsz az influenzaszerű tünetektől, akkor viselj maszkot a tömegben, így elkerülheted a fertőzések terjedését.

Kerüld a gyakran használt felületek megérintését, és minimalizáld a testi érintkezést másokkal. Az ölelkezés, pacsizás, és a kézfogás maradjon a Szigeten kívül.

A tapasztalt fesztiválózok már tudják, de egy kézfertőtlenítő aranyat ér bárhol járunk. Ne csak mosdózás után használjuk, hanem rendszeresen tisztítsuk meg vele a kezünket, és ne nyúlkáljunk az arcunkhoz a fesztivál ideje alatt.

Fogyassz sok folyadékot: ne csak alkoholt, hanem vizet, vagy izotóniás italt is. A másnaposság tüneteit is csökkenteni tudjuk, ha nem kerülünk dehidratált állapotba az éjszaka folyamán. Ráadásul a nyálkahártyánkat nedvesen tartva csökkenthetjük a betegségek kockázatát is.

Multivitamin pótlás: A fesztivál előtt, közben és utána is jól tesz a szervezetednek, ha megerősíted az immunrenszeredet. Gyümölcsök, zöldségek, vitaminok, ilyenkor ajánlott nagyobb dózisban feltölteni velük a szervezetünket.

Ne egyél, vagy igyál mások után. Nincs étel-, vagy italmegosztás, ha el akarod kerülni a fesztiválinfluenzát. Ki tudja, hogy a barátod megfertőződött-e már. Ha igen, akkor minden más lépésed feleslegessé válik.