Elkezdődött a Sziget 2025: így kerülheted el a fesztiválbetegséget

Orrfolyást, köhögést, torokirritációt tapasztalsz a Sziget Fesztivál után? Nyugodj meg, nem csak te szenvedsz ezektől a tünetektől. Ez az úgynevezett fesztiválbetegség, vagy ahogy külföldön nevezik a fesztiválinfluenza (festival flu). A fesztiválbetegség egy orvosok által is elfogadott megnevezése annak a tüneteggyüttesnek, ami a fesztiválozók között terjed, és szinte mindenki megtapasztalja egyszer élete során. A nagy tömeg, a por, a meleg, és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás eredményeként ugyanis sokkal könnyebben terjednek ilyenkor a felső-légúti fertőzések. Azonban ne ijedj meg, egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetjük ezeket a tüneteket.
Az Apollo Hospital szedte össze azokat a lépéseket, amikkel nagyon sokat tehetünk azért, hogy reggel ne kelljen a zsebkendőért nyúlnunk, vagy ne érezzük úgy, hogy szétszakad a fejünk. Lássuk, hogy mi lehet a megoldás a fesztiválbetegségre:
+1 tipp: a lap javaslata szerint sokat segíthet a tünetek megelőzése, vagy legyőzése esetén, ha néhány napig allergiagyógyszereket is magunkhoz veszünk, ugyanis lehet, hogy a magas porkoncentráció okozza csak a panaszainkat, nem pedig egy vírusfertőzés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.