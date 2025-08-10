Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Vaginagyertya és vibrátor: a legfurább dolgok, amiket sztárok valaha árultak

NBCUniversal - NBC
üzlet biznisz világsztárok
Nagy Kata
2025.08.10.
Bizonyos sztárok úgy döntöttek, nem elég egyszerűen csak híresnek lenni, be kell bizonyítaniuk azt is, hogy az emberek bármit képesek megvenni, ha egy celeb neve szerepel rajta.

A sztárok néha a lelküket adják el – máskor pedig vagina illatú gyertyát és fürdővizet. 

A sztárok olykor fura dolgokat árulnak
A sztárok olykor a legfurább ötletekkel állnak elő. Forrás:  Northfoto 

Sztárok, akik elképesztő dolgokat próbáltak ránk sózni

Biznisz, bármi áron

Néha kedvenc celebjeink vagy unatkoznak, vagy csak szeretnének egy kis kiegészítő zsebpénzt és úgy érzik, mindenképp kamatoztatniuk kell vélt vagy valós üzleti képességeiket. 

Az ilyen bizniszekből pedig a legőrültebb termékek szoktak létrejönni – szerencsére, hiszen így legalább mi remekül szórakozunk.

Jöjjön hát 5 híresség, aki olyan szajrékat próbált ránk tukmálni, amiktől egyszerre kell nevetnünk, elgondolkodnunk és olykor egy kicsit vakaróznunk is... 

1. Harry Styles 

Harry Styles nem csak kozmetikai termékeket árul már. Forrás: AFP/Northfoto

A világ egyik legcukibb énekesének Pleasing nevű márkája nem állt meg a körömlakkoknál és arckrémeknél: egy vibrátort dobott piacra, természetesen a hozzá illő síkosítóval. A dizájn letisztult, minimalista, Harry pedig nem klasszikus szexuális segédeszközként hivatkozik rá, hanem jó közérzetet támogató eszközként. Végülis...

2. Sydney Sweeney

Picture MUST credit: Dr Squatch Big chested movie star Sydney Sweeney looks magi — starring as a genie for a men’s body wash commercial. The actress, 27, who starred in film Madame Web and romcom Anyone But You as well as TV series Euphoria, is the face of US bath time product Dr Squatch. And a new campaign sees her sitting in a bubble bath lecturing “ dirty little boys” in a cheeky dig at her own sex appeal. Holding up the product blonde Sydney tells her audience: “Hello you dirty little boys. “Are you interested in my body……..wash ? “Well you can't have it because this isn't for boys, it's for men and real men don't use cheap commercial body washes labeled by the FDA (US food and drug administration) as a synthetic cleanser/ “This is Dr Squatch natural body wash. It uses a real soap formula with ingredients from Mother Nature herself. “And with long lasting natural aromas like wood barrel Bourbon, Pine Tar, Coconut Castaway and Fresh Falls you'll finally get the attention you deserve. “ So go to drsquatch.com today and quit being a dirty little boy.” Picture supplied by JLPPA
Sydney és a különleges szappana. Forrás:  Northfoto 

Nem valószínű, hogy tudnánk még bármi újat mondani a szőke bombázó hatalmas port kavart biznisz ötletéről, miszerint a saját fürdővizéből készült szappant kezdi el árusítani. A terv bejött és csilliárdokért keltek el a kétes eredetű darabok. 

3. Gwyneth Paltrow

Gwyneth gyertyája igazán... különleges illatú. Forrás: northfoto/Youtube

Gwyneth mindig is csodabogárnak számított, de azt valószínűleg senki nem látta előre, hogy egy szép napon gondol majd egyet és vagina illatú parfümöt kezd el árulni. Pedig megtörtént és a termék szinte azonnal sold out lett. Hogy provokatív feminista statement, vagy egy egyszerű PR-csel, azt nem lehet tudni, de az fix, hogy a kampány elérte a célját. 

4. Snoop Dogg

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Snoop Dogg arrives at the 2025 BET Awards at Peacock Theater on June 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kayla Oaddams/WireImage)
Snoop imádja a növényeket – árulni is. Forrás:  Getty Images

Snoop közismert a növények iránti elkötelezett hűségéről, így szinte kézenfekvő, hogy saját szobanövényeket kezdjen árulni. Ráadásul úgy tűnik, az állatokra is külön figyelmet fordít, hiszen a világ egyik legchillesebb kampánya a pet friendly dísznövények köré épült. 

5. Lady Gaga

Sept. 13, 2010 - Los Angeles, California, U.S. - Singer LADY GAGA wears a dress made of meat in the press room of the 2010 MTV Video Music Awards at the Nokia Theatre. (Credit Image: © Hubert Boesl/DPA/ZUMApress.com)
Húsruha után húsparfüm! Forrás: NORTHFOTO

Gaga kakukktojás ebben a listában, mivel ő végül nem kezdte el árusítani a nagy ötletét, a húsillatú parfümöt, pedig kifejezetten kíváncsiak lettünk volna a disznótoros illatfelhőre. Micsoda veszteség!

