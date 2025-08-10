Vaginagyertya és vibrátor: a legfurább dolgok, amiket sztárok valaha árultak

A sztárok néha a lelküket adják el – máskor pedig vagina illatú gyertyát és fürdővizet.

A sztárok olykor a legfurább ötletekkel állnak elő. Forrás: Northfoto

Sztárok, akik elképesztő dolgokat próbáltak ránk sózni

Biznisz, bármi áron

Néha kedvenc celebjeink vagy unatkoznak, vagy csak szeretnének egy kis kiegészítő zsebpénzt és úgy érzik, mindenképp kamatoztatniuk kell vélt vagy valós üzleti képességeiket.

Az ilyen bizniszekből pedig a legőrültebb termékek szoktak létrejönni – szerencsére, hiszen így legalább mi remekül szórakozunk.

Jöjjön hát 5 híresség, aki olyan szajrékat próbált ránk tukmálni, amiktől egyszerre kell nevetnünk, elgondolkodnunk és olykor egy kicsit vakaróznunk is...

1. Harry Styles

Harry Styles nem csak kozmetikai termékeket árul már. Forrás: AFP/Northfoto

A világ egyik legcukibb énekesének Pleasing nevű márkája nem állt meg a körömlakkoknál és arckrémeknél: egy vibrátort dobott piacra, természetesen a hozzá illő síkosítóval. A dizájn letisztult, minimalista, Harry pedig nem klasszikus szexuális segédeszközként hivatkozik rá, hanem jó közérzetet támogató eszközként. Végülis...

2. Sydney Sweeney

Sydney és a különleges szappana. Forrás: Northfoto

Nem valószínű, hogy tudnánk még bármi újat mondani a szőke bombázó hatalmas port kavart biznisz ötletéről, miszerint a saját fürdővizéből készült szappant kezdi el árusítani. A terv bejött és csilliárdokért keltek el a kétes eredetű darabok.

3. Gwyneth Paltrow

Gwyneth gyertyája igazán... különleges illatú. Forrás: northfoto/Youtube

Gwyneth mindig is csodabogárnak számított, de azt valószínűleg senki nem látta előre, hogy egy szép napon gondol majd egyet és vagina illatú parfümöt kezd el árulni. Pedig megtörtént és a termék szinte azonnal sold out lett. Hogy provokatív feminista statement, vagy egy egyszerű PR-csel, azt nem lehet tudni, de az fix, hogy a kampány elérte a célját.

4. Snoop Dogg

Snoop imádja a növényeket – árulni is. Forrás: Getty Images

Snoop közismert a növények iránti elkötelezett hűségéről, így szinte kézenfekvő, hogy saját szobanövényeket kezdjen árulni. Ráadásul úgy tűnik, az állatokra is külön figyelmet fordít, hiszen a világ egyik legchillesebb kampánya a pet friendly dísznövények köré épült.

5. Lady Gaga

Húsruha után húsparfüm! Forrás: NORTHFOTO

Gaga kakukktojás ebben a listában, mivel ő végül nem kezdte el árusítani a nagy ötletét, a húsillatú parfümöt, pedig kifejezetten kíváncsiak lettünk volna a disznótoros illatfelhőre. Micsoda veszteség!