Katy Perry máris továbblépett: ezzel a híres férfival randizott

A TMZ birtokába jutott fotók tanúsága szerint Katy Perry és Justin Trudeau jókedvűnek és felszabadultnak tűntek, amikor a Le Violon nevű elegáns montreáli étteremben vacsoráztak. A 40 éves popsztár és az 53 éves politikus között élénk beszélgetés zajlott: Katy Perry elmélyülten hallgatta beszélgetőpartnerét.

Justin Trudeau és Katy Perry egy pár?

Forrás: Getty Images / Life.hu

Szemtanúk szerint a páros koktélokat rendelt, és az ételeiket is megosztották egymással, köztük egy különleges, homáros fogást is. A vacsora során a séf személyesen is megjelent az asztaluknál, és az este végén mindketten bementek a konyhába, hogy megköszönjék a vendéglátást a személyzetnek. Az étteremben biztonsági őrök kísérték őket végig.

A Page Six megkereste mind Katy Perry, mind Justin Trudeau sajtóképviselőit, de egyelőre egyikük sem reagált a történtekre. A találkozó azonban sokak szerint randi volt, ugyanis mindkét híresség a közelmúltban jelentette be párkapcsolatának végét.

Katy Perry Kanadában turnézik

Az énekesnő jelenleg Kanadában lép fel a turnéja keretében, de a zenéjével most nem foglalkoznak annyian, mint a magánéletével. Néhány hete kerültek a címlapokra Orlando Bloommal: bejelentették szakításukat. A tízéves kapcsolatukból egy kislány született, a most négyéves Daisy Dove.

Úgy tűnik, hogy a színész és az éneksnő békében váltak el, ugyani a szakítás bejelentése után nem sokkal közös családi fotók jelentek meg róluk, együtt nyaraltak Olaszországban.