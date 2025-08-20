Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert négy hónapja született kistigrise - közölte az intézmény kedden. Az orvosok mindent megtettek a gyógyulásáért, de sajnos nem sikerült megmenteni.

„A legrosszabb hírrel jelentkezünk. Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál" - írták a Facebookon.

Szása, a kistigris
Szása, a kistigris
Forrás: Facebook

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok" - tették hozzá.

Szása, a kistigris hirtelen lett rosszul

Az állatkert hétfőn közölte, hogy kritikus állapotban van Szása, a kölyöktigris, aki akkor lett rosszul, amikor húgával játszott a kifutóban. A tavasszal született kölyköt agyvérzés és epilepsziás rohamok miatt kezelték, de nem tudtak segíteni rajta.

 

A két kis szibériai tigris április 13-án született a fővárosi állatkertben. A kistigrisek szülei tavaly érkeztek az állatkertbe azzal a céllal, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) tigris tenyészprogramjának keretében szaporítsák őket.

