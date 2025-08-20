Itt van minden, amit az augusztus 20-ai tűzijátékról tudni érdemes

Az este kilenckor kezdődő tűzijáték és drónshow a Duna több kilométeres szakaszán zajlik majd, modern látványelemekkel és több mint 45 ezer pirotechnikai effektel. A legnépszerűbb helyek ilyenkor továbbra is a rakpartok, hidak és budai magaslatok: remek kilátás nyílik például a Parlament előtti pesti rakpartról, a Várkert Bazár környékéről, a Margit, a Lánchíd vagy a Petőfi híd felől, illetve a Halászbástyáról, Gellérthegyről és Normafáról. Akik kerülnék a zsúfoltságot, azok felkereshetik a Budai-hegyek távolabbi kilátóit – a Hármashatár-hegyet, az Erzsébet-kilátót vagy Guckler Károly-kilátót.

Budapest a tűzijáték mellett idén is látványos programkavalkáddal ünnepli Szent István napját

Forrás: Shutterstock

A tűzijáték élőben követhető lesz a Duna TV-n és a MédiaKlikk online platformon is, ezek 21 órától közvetítik az eseményt.

Időjárás augusztus 20-án: napos kezdés, zivataros befejezés

A friss előrejelzések szerint augusztus 20-án napközben kifejezetten nyárias idő várható 29–34 fokos csúcshőmérséklettel és élénk déli-délnyugati széllel. Estétől aztán északnyugat felől növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok, amelyeket intenzív csapadék és erős széllökések is kísérhetnek. Emiatt érdemes indulás előtt ellenőrizni a friss radarképeket.

Nem csak tűzijáték lesz: színes programok várják az érdeklődőket

A fővárosban az ünnepi rendezvénysorozat már kora délelőtt elkezdődik. A Magyar Ízek Utcája kézműves finomságokkal, népzenei produkciókkal várja a látogatókat, a Csárdafesztiválon táncos és zenés programok szórakoztatják a közönséget. A Retro Tabánban többek között a Neoton, Hevesi Tamás és a Back II Black lép fel, míg a Vigadó téri színpadon Szulák Andrea és Malek Andrea ad koncertet. A Művészkertben Vecsei H. Miklós előadása színesíti a kulturális kínálatot.

Közlekedési korlátozások és változások a menetrendekben

A fővárosban jelentős lezárások lesznek érvényben a tűzijáték miatt. Egész nap zárva tartják a budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól a Dombóvári útig, továbbá a Lánchíd és a Szabadság híd sem lesz járható autóval. A belvárosban több utca – például az Öntőház, Apród, Fogas vagy Várkert rakpart – szintén lezárásra kerül, ezért mindenképp érdemes közösségi közlekedéssel érkezni.