Zavarba ejtő videóval jelentkezett Britney Spears: a rajongók szerint az énekesnőnek beavatkozásra van szüksége

mentális egészség videó énekesnő britney spears
Horváth Angéla
2025.08.20.
A popsztár két feldolgozást posztolt, ám a videóiban szokatlan módon brit akcentussal beszélt, és látszott, mekkora rendetlenség van az otthonában. A rajongók szerint valakinek be kellene avatkozni, mielőtt tragédia történik.

Britney Spears újabb szokatlan tartalommal jelentkezett a közösségi médiában. A 43 éves énekesnő hétfőn két videót is megosztott az Instagram-oldalán, amelyeken Rihanna Unfaithful és Prince Kiss című slágerét énekli sajátos stílusban. A háttérben látható rendetlenség és az énekesnő viselkedése miatt ismét aggódnak a rajongók. 

Britney Spears furcsa videót osztolt, aggódnak a rajongók
Britney Spears furcsa videót osztolt, aggódnak a rajongók
Forrás: Instagram

Britney Spearsért aggódnak a rajongók

A videóban Britne Spears pöttyös crop topot, apró rövidnadrágot és térdig érő csizmát visel. A pizsamaként említett szett meglehetősen távol állt a szokványos alvóruházattól. A háttérben több holmi is szanaszét hever a padlón, amit maga Spears is említ a képaláírásban: „A világítással szórakozom és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap."

Bár a posztnál a kommentelési lehetőséget letiltotta, a rajongók az X-en (korábbi Twitteren) azért kibeszélték. Egyikük azt írta: „Istenem, mi történt szegény Britneyvel, ez az ára a hírnévnek.” Más felhasználók is hasonlóan reagáltak: „Tényleg nincs jól!”,Beavatkozásra van szüksége, ezt olyan szomorú nézn.”

A bejegyzések nemcsak Britney Spears mentális állapotával kapcsolatban vetettek fel kérdéseket. Többen a házban élő állatok miatt is aggódtak. Egy felhasználó azt írta: „Valakinek el kellene vinnie a kutyáit.”

 

