Zavarba ejtő videóval jelentkezett Britney Spears: a rajongók szerint az énekesnőnek beavatkozásra van szüksége

Britney Spears újabb szokatlan tartalommal jelentkezett a közösségi médiában. A 43 éves énekesnő hétfőn két videót is megosztott az Instagram-oldalán, amelyeken Rihanna Unfaithful és Prince Kiss című slágerét énekli sajátos stílusban. A háttérben látható rendetlenség és az énekesnő viselkedése miatt ismét aggódnak a rajongók.

Britney Spears furcsa videót osztolt, aggódnak a rajongók

Forrás: Instagram

Britney Spearsért aggódnak a rajongók

A videóban Britne Spears pöttyös crop topot, apró rövidnadrágot és térdig érő csizmát visel. A pizsamaként említett szett meglehetősen távol állt a szokványos alvóruházattól. A háttérben több holmi is szanaszét hever a padlón, amit maga Spears is említ a képaláírásban: „A világítással szórakozom és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap."

Bár a posztnál a kommentelési lehetőséget letiltotta, a rajongók az X-en (korábbi Twitteren) azért kibeszélték. Egyikük azt írta: „Istenem, mi történt szegény Britneyvel, ez az ára a hírnévnek.” Más felhasználók is hasonlóan reagáltak: „Tényleg nincs jól!”, „Beavatkozásra van szüksége, ezt olyan szomorú nézn.”

A bejegyzések nemcsak Britney Spears mentális állapotával kapcsolatban vetettek fel kérdéseket. Többen a házban élő állatok miatt is aggódtak. Egy felhasználó azt írta: „Valakinek el kellene vinnie a kutyáit.”