Grace Kelly unokája újraértelmezte nagymamája kedvenc kiegészítőjét: Camille Gottlieb fotója felrobbantotta a netet

A 27 éves Camille Gottlieb, Grace Kelly unokája korzikai nyaralásán újraértelmezte nagymamája egyik legikonikusabb kiegészítőjét, a fejkendőt.

Grace Kelly unokája, Camillle Gottlieb

Forrás: Instagram

Camille Gottlieb nyaralós fotóján egy virágmintás fejkendő kapta a főszerepet, amelyet nem a klasszikus módon – az áll alatt megkötve –, hanem a tarkón rögzítve viselt, ezzel modernebb, lezserebb hatást keltve. A bordó, narancssárga és királykék árnyalatú darabhoz kötött strandruhát és bordó bikini viselt.

„Színtiszta boldogság” – írta Insta-fotóhoz.

Cary Grant és Grace Kelly a Fogjunk tolvajt című filmben, 1955-ben

Forrás: Getty Images

Grace Kelly unokája nem először nyúl a nagymama stílusához

Nem ez az első alkalom, hogy Camille Gottlieb nagymamája stílusát követi. Júliusban a 76. monacói Vöröskereszt bálon Grace Kelly egyik legismertebb filmes jelenetét értelmezte újra ruhaválasztásával. Az inspirációt az 1954-es Hátsó ablak című Hitchcock-film adta, amelyben Kelly egy Edith Head által tervezett, fekete-fehér ruhát viselt. Camille Gottlieb modern verzióját az olasz Elisabetta Franchi készítette, amely egy drámai, mélyen dekoltált, fekete felsőrészből és egy combig érő, fehér tüllszoknyából állt. A klasszikus gyöngyöket Cartier gyémántdiadémra és könnycsepp alakú fülbevalóra cserélte.

„❤️Köszönöm @elisabettafranchinak, hogy ezzel a gyönyörű ruhával tiszteleghettem a nagymamám előtt 😍” – írta a közösségi médiában.

Camille Gottlieb és a nagymamája, Grace Kelly

Forrás: Instagram / AFP

Camille Gottlieb édesanyja Stéphanie monacói hercegnő, Grace Kelly és III. Rainier herceg legfiatalabb gyermeke. Apja, Jean-Raymond Gottlieb, egykori biztonsági főnök, jelenleg a monacói rendőrség magas rangú tisztje. Mivel szülei soha nem kötöttek házasságot, Camille nem szerepel a monacói trónöröklési sorrendben.

